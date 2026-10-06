Dónde ver EN VIVO Jordania vs. Venezuela por el amistoso internacional: canales de TV y streaming online

Jordania y Venezuela se enfrentan por un nuevo amistoso internacional. El partido se podrá seguir en vivo por TV y streaming online.

Jordania y Venezuela se enfrentan este martes 6 de octubre por un partido correspondiente a un amistoso internacional de la Fecha FIFA. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Internacional Rey Abdullah II de Amán y comienza a partir de las 11:00hs (tiempo del Centro de México) / 13:00hs (tiempo de Venezuela).

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Este choque sirve como cierre definitivo de la gira internacional por Medio Oriente para el conjunto sudamericano. La Vinotinto busca cerrar su estadía en territorio asiático cosechando un triunfo convincente que le permita afianzar el funcionamiento táctico antes de regresar a las competencias oficiales.

¿Por dónde ver el partido?

El cruce entre Jordania y Venezuela de este martes 6 de octubre se podrá seguir en vivo a través de los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:

México: Disney+ / ESPN / FOX Sports (plataformas con derechos de amistosos FIFA)

Disney+ / ESPN / FOX Sports (plataformas con derechos de amistosos FIFA) Venezuela: Televen (señal abierta) y TVes

Televen (señal abierta) y TVes Jordania: Roya TV / Roya Sports App / Jordan TV

Roya TV / Roya Sports App / Jordan TV Sudamérica: Disney+ Premium / ESPN

Disney+ Premium / ESPN Estados Unidos: FOX Sports, ViX, Telemundo Deportes

FOX Sports, ViX, Telemundo Deportes España: DAZN / Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, la Selección de Jordania disputa este compromiso ante su afición en Amán. El equipo asiático busca consolidar su solidez colectiva e imponer dinamismo desde los primeros minutos para sorprender a un rival de la CONMEBOL.

Por su parte, Venezuela encara esta prueba con el objetivo de adueñarse de la posesión y mostrar mayor contundencia en ataque. El cuerpo técnico vinotinto contempla rotar algunas piezas para darles rodaje a futbolistas jóvenes e integrar variantes en la mitad de la cancha para cerrar la Fecha FIFA con buenas sensaciones.

En sintesis

Jordania y Venezuela juegan un amistoso en Amán a las 11:00 horas CDMX.

un amistoso en Amán a las 11:00 horas CDMX. Televen transmitirá en vivo el partido para toda Venezuela en señal abierta.

el partido para toda Venezuela en señal abierta. Venezuela busca cerrar su gira por Medio Oriente probando futbolistas jóvenes.