¿Dónde y en qué estadio juegan Irak vs. Venezuela por el amistoso internacional?

Irak se sigue preparando para su participación en el Mundial 2026 y este martes afrontará su último amistoso antes del comienzo del torneo. El seleccionado asiático sueña con convertirse en una de las grandes sorpresas de la competencia y busca llegar de la mejor manera posible a su debut mundialista.
Hace unos días atrás consiguió un resultado muy importante en su primer encuentro de preparación al igualar 1-1 frente a España, una de las selecciones que aparece entre las principales candidatas a quedarse con el título. Ese empate dejó muy buenas sensaciones dentro del plantel.
Ahora tendrá una nueva prueba cuando se enfrente a Venezuela, una selección que no logró clasificarse al Mundial pero que buscará cerrar esta fecha FIFA con una buena actuación. El encuentro se disputará desde las 19:00 hs de la Ciudad de México.
¿Dónde se juega Irak vs Venezuela?
El SeatGeek Stadium está ubicado en la ciudad de Bridgeview, en el estado de Illinois, a pocos kilómetros de Chicago. Se trata de un estadio diseñado principalmente para la práctica del futbol y es uno de los escenarios más reconocidos de la zona. El recinto fue inaugurado el 11 de junio de 2006 y originalmente llevó el nombre de Toyota Park. Años más tarde cambió su denominación comercial y pasó a llamarse SeatGeek Stadium, nombre que conserva en la actualidad.
Cuenta con una capacidad cercana a los 20 mil espectadores y fue construido con una inversión que rondó los 100 millones de dólares. Gracias a sus características, ha recibido numerosos eventos deportivos a lo largo de los años.
¿Qué amistosos internacionales se juegan HOY martes 9 de junio en la previa del Mundial 2026?
En sintesis
- El seleccionado de Irak empató 1-1 frente a España en su partido de preparación anterior.
- El amistoso entre Irak y Venezuela se disputará hoy a las 19:00 horas de México.
- El partido se jugará en el SeatGeek Stadium de Bridgeview, Illinois, Estados Unidos.