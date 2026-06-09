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AMISTOSO INTERNACIONAL

¿Dónde y en qué estadio juegan Irak vs. Venezuela por el amistoso internacional?

Irak tiene su última prueba antes de debutar oficialmente en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio ante Noruega.

Irak se enfrenta a Venezuela en un amistoso.
© Getty ImagesIrak se enfrenta a Venezuela en un amistoso.

Irak se sigue preparando para su participación en el Mundial 2026 y este martes afrontará su último amistoso antes del comienzo del torneo. El seleccionado asiático sueña con convertirse en una de las grandes sorpresas de la competencia y busca llegar de la mejor manera posible a su debut mundialista.

Hace unos días atrás consiguió un resultado muy importante en su primer encuentro de preparación al igualar 1-1 frente a España, una de las selecciones que aparece entre las principales candidatas a quedarse con el título. Ese empate dejó muy buenas sensaciones dentro del plantel.

Ahora tendrá una nueva prueba cuando se enfrente a Venezuela, una selección que no logró clasificarse al Mundial pero que buscará cerrar esta fecha FIFA con una buena actuación. El encuentro se disputará desde las 19:00 hs de la Ciudad de México.

¿Dónde se juega Irak vs Venezuela?

El SeatGeek Stadium está ubicado en la ciudad de Bridgeview, en el estado de Illinois, a pocos kilómetros de Chicago. Se trata de un estadio diseñado principalmente para la práctica del futbol y es uno de los escenarios más reconocidos de la zona. El recinto fue inaugurado el 11 de junio de 2006 y originalmente llevó el nombre de Toyota Park. Años más tarde cambió su denominación comercial y pasó a llamarse SeatGeek Stadium, nombre que conserva en la actualidad.

Cuenta con una capacidad cercana a los 20 mil espectadores y fue construido con una inversión que rondó los 100 millones de dólares. Gracias a sus características, ha recibido numerosos eventos deportivos a lo largo de los años.

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En sintesis

  • El seleccionado de Irak empató 1-1 frente a España en su partido de preparación anterior.
  • El amistoso entre Irak y Venezuela se disputará hoy a las 19:00 horas de México.
  • El partido se jugará en el SeatGeek Stadium de Bridgeview, Illinois, Estados Unidos.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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