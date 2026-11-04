Salomón Rondón es duramente criticado por berrinche

A Rondón le ha ido bien en la Liga MX, pero no en la Selección de Venezuela, por lo que se habría quejado y la afición lo reventó.

Salomón Rondón podría convertirse en el próximo campeón de goleo de la Liga MX en el Apertura 2026 con Pachuca. El venezolano tiene ya 15 anotaciones, cinco por encima de Henry Martín que está en el segundo puesto y a falta de sólo dos jornadas. Sin embargo, en su país no corre con la misma suerte y ahora la gente lo ha señalado.

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El día de ayer se dio a conocer la lista oficial de los convocados para la Fecha FIFA de noviembre donde Oswaldo Vizcarrondo eligió a varios elementos para los enfrentamientos ante la Selección Vazca y Rusia. Pero en este listado no aparece el goleador de los Tuzos, pese a estar teniendo uno de los mejores torneos en México.

¿Qué pasó con Salomón Rondón y Venezuela?

Ante ello, el jugador habría hecho “berrinche” como algunos lo catalogan, y es que en su cuenta de Instagram subió un breve video con la siguiente frase: “Yo no maté a mi demonio. Le enseñé a tener paciencia. Observa desde una jaula cerrada sonríe y se ríe cada que alguien prueba la cerradura”, por lo que la afición de la Vinotinto se fue en su contra.

En los comentarios de publicaciones que compartían esta imagen, los seguidores comentaban que ya era un jugador grande, que por eso no lo convocaban, otros mencionaban que este tipo de “indirectas” hacían que al jugador no se le tomara en serio, e incluso muchos de ellos lo llamaron “inmaduro” porque no acepta las decisiones.

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La realidad es que pese a ese buen momento que tiene Rondón, el ideal del DT es renovar la plantilla con jugadores jóvenes que es precisamente lo que está haciendo en sus convocatorias, pero lo que sí llama la atención es que no sea considerado como ese hombre de experiencia para poder apoyar a estas nuevas generaciones.

En síntesis

Salomón Rondón registra 15 anotaciones con Pachuca en el torneo Apertura 2026.

registra 15 anotaciones con Pachuca en el torneo Apertura 2026. Oswaldo Vizcarrondo no convocó al futbolista para la Fecha FIFA de noviembre.

no convocó al futbolista para la Fecha FIFA de noviembre. Selección Vasca y Rusia serán los próximos rivales del combinado nacional de Venezuela.