Este viernes 2 de octubre hará que cientos de miles de aficionados se despierten bien temprano: Corea del Sur y Venezuela levantarán la persiana futbolera del día con una propuesta top. Los de la AFC reciben a los de CONMEBOL dentro de un amistoso internacional pactado dentro de los varios que cada equipo tiene contemplados en esta ventana.

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Los ‘Guerreros de Taeguk’ no la pasaron bien en su última presentación amistosa, donde vienen de caer por 4-1 ante Uruguay, juego en el que Son Heung-Min marcó su único gol. Por su parte, la ‘Vinotinto’ tampoco pudo evitar la derrota en el encuentro anterior, donde llega tras perder por 2-1 ante Japón, que tuvo la anotación del joven Kevin Kelsy.

¿Cuándo y a qué hora juegan Corea del Sur vs. Venezuela el amistoso internacional?

El partido Corea del Sur vs. Venezuela tendrá lugar este viernes 2 de octubre, desde las 07.00 horas de Venezuela (20.00 hora Corea del Sur y 05.00 horas del Centro de México). El enfrentamiento entre asiáticos y sudamericanos será el primer partido del día en la agenda futbolera, por lo que al amanecer no habrá mejor propuesta para sintonizar.

¿Dónde y en qué estadio juegan Corea del Sur vs. Venezuela el amistoso internacional?

El partido Corea del Sur vs. Venezuela se celebrará en el Ulsan Munsu Football Stadium, recinto localizado en la ciudad de Ulsan, en la provincia de Yeongnam (Corea del Sur). El popular Ulsan Hyundai FC de la K-League habitúa jugar allí sus encuentros como local, pero cederá para este juego su casa que tiene capacidad para 45 mil espectadores.

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El estadio sede de Corea del Sur-Venezuela [Foto: Getty]

¿Qué canal transmite Corea del Sur vs. Venezuela por el amistoso internacional?

El partido Corea del Sur vs. Venezuela se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO en todo Venezuela por televisión, de manera exclusiva por medio de la pantalla de Televen. Mientras tanto, el encuentro también se podrá seguir en simultáneo en forma online, vía streaming, a través de la plataforma oficial de Televen MAX, de la misma cadena.

Cabe mencionar que en el resto de Latinoamérica no se podrá sintonizar en directo el compromiso de la ‘Vinotinto’, pues no figura en la grilla televisiva de ningún país. En el caso de Corea del Sur, el juego de su Selección contará con la transmisión en vivo y en exclusiva de la pantalla de TVING, que siempre pasa al combinado nacional.