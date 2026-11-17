Rusia y Venezuela se enfrentan este martes 17 de noviembre por un amistoso internacional en el Krasnodar Stadium. Conocé a qué hora juegan y qué canales de televisión y plataformas de streaming transmitirán el encuentro en vivo.

Rusia y Venezuela se enfrentan este martes 17 de noviembre por un partido amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio de Krasnodar (Ozon Arena) y comienza a partir de las 10:00 hs (Ciudad de México).

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Este duelo cierra la última ventana internacional del año para ambas selecciones. Mientras el conjunto europeo busca extender su racha invicta en sus compromisos preparatorios, la Vinotinto visita suelo ruso con la urgencia de reencontrarse con el gol y sumar una victoria que impulse su proyecto de cara al próximo ciclo.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Rusia y Venezuela de este martes 17 de noviembre por el amistoso internacional no cuenta con transmisión televisiva oficial confirmada en México, por lo que las opciones para seguir el encuentro en vivo según cada región son:

México: Sin transmisión oficial en TV o streaming

Sin transmisión oficial en TV o streaming Venezuela: Televen (TV abierta) y Televen Stream (streaming oficial)

Televen (TV abierta) y Televen Stream (streaming oficial) Rusia: Okko (streaming)

Okko (streaming) Sudamérica: Sin transmisión oficial confirmada (excepto Venezuela)

Sin transmisión oficial confirmada (excepto Venezuela) Estados Unidos: Sin transmisión oficial confirmada

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Rusia llega a este compromiso atravesando un sólido momento tras encadenar seis partidos consecutivos sin conocer la derrota. En su presentación más reciente del pasado jueves 12 de noviembre, el seleccionado ruso derrotó 3-2 como visitante a Uzbekistán, confirmando su buen funcionamiento ofensivo ante su afición.

Por su parte, Venezuela arriba a Krasnodar bajo la conducción técnica de Oswaldo Vizcarrondo con la misión de romper una racha adversa de resultados y falta de contundencia en el área rival. La Vinotinto viene de caer 1-0 frente a la selección del País Vasco en Bilbao y acumula cuatro encuentros sin poder ganar, por lo que buscará dar el golpe como visitante para cerrar el 2026 con un triunfo anímico.

En sintesis

Rusia y Venezuela se enfrentan este martes 17 de noviembre en el Estadio de Krasnodar.

este martes 17 de noviembre en el Estadio de Krasnodar. Oswaldo Vizcarrondo dirige a Venezuela , que acumula cuatro partidos sin ganar tras caer ante País Vasco.

, que acumula cuatro partidos sin ganar tras caer ante País Vasco. Televen y Okko transmitirán el amistoso internacional programado a las 10:00 horas de México.