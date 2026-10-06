¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Argentina vs. Benín por el amistoso internacional

Hoy llegó el día que muchos no querían que llegara. El día en el que uno de los futbolistas más importantes de la historia del futbol jugará por última vez con la playera de su país, después de una difícil decisión que marcará para siempre a la Selección Argentina.
Hablamos nada más ni nada menos que de Lionel Andrés Messi, quien a sus 39 años decidió ponerle fin a su carrera en la Selección Argentina luego del Mundial 2026. Ahora, tendrá su despedida frente a su gente, en tierras argentinas y en un escenario muy especial para el capitán.
Desde las 17:00 hs de la CDMX, la Albiceleste recibe a Benín en el Estadio Monumental de River Plate y se espera una verdadera fiesta para despedir a Messi como se merece.
Las alineación de Argentina para la despedida de Messi
- Emiliano Martínez
- Agustín Giay
- Cristian Romero
- Lisandro Martínez
- Nicolás Tagliafico o Facundo Medina
- Rodrigo De Paul
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Lionel Messi
- Lautaro Martínez
- Julián Álvarez
La alineación de Benín para visitar a Argentina
- Marcel Souke Dandjinou
- Yohan Roche
- Mohamed Tijani
- Charlemagne Azongnitode
- Tamimou Ouorou
- Sessi D’Almeida
- Imourane Hassane
- Yamirou Ouorou
- Junior Olaitan
- Rodolfo Aloko
- Tosin Aiyegun
En sintesis
- Lionel Messi se despide de Argentina en el Estadio Monumental ante la Selección de Benín.
- Lionel Scaloni alinea a Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez en el ataque albiceleste.
- El partido de despedida de Lionel Messi se juega este martes a las 17:00 CDMX.