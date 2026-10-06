¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Argentina vs. Benín por el amistoso internacional

Lionel Messi juega su último partido con la Selección Argentina ante Benín por un amistoso internacional que se disputará en su país.

Hoy llegó el día que muchos no querían que llegara. El día en el que uno de los futbolistas más importantes de la historia del futbol jugará por última vez con la playera de su país, después de una difícil decisión que marcará para siempre a la Selección Argentina.

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Hablamos nada más ni nada menos que de Lionel Andrés Messi, quien a sus 39 años decidió ponerle fin a su carrera en la Selección Argentina luego del Mundial 2026. Ahora, tendrá su despedida frente a su gente, en tierras argentinas y en un escenario muy especial para el capitán.

Desde las 17:00 hs de la CDMX, la Albiceleste recibe a Benín en el Estadio Monumental de River Plate y se espera una verdadera fiesta para despedir a Messi como se merece.

Las alineación de Argentina para la despedida de Messi

Emiliano Martínez

Agustín Giay

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico o Facundo Medina

Rodrigo De Paul

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Lionel Messi

Lautaro Martínez

Julián Álvarez

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La alineación de Benín para visitar a Argentina

Marcel Souke Dandjinou

Yohan Roche

Mohamed Tijani

Charlemagne Azongnitode

Tamimou Ouorou

Sessi D’Almeida

Imourane Hassane

Yamirou Ouorou

Junior Olaitan

Rodolfo Aloko

Tosin Aiyegun

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