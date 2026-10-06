Conoce el escenario donde la 'Pulga' pondrá un cierre a su etapa vistiendo la camiseta de su Selección.

Lionel Messi se pondrá esta noche por última ocasión la playera de la Selección Argentina. Luego del subcampeonato del mundo, el crack albiceleste tendrá un partido final para saludar a los fanáticos de su país que lo acompañaron en su camino. El capitán ya está en la cancha con su gafete para ser parte de su propio adiós al equipo.

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Para su despedida del combinado nacional, la ‘Albiceleste’ recibirá a Benín en el marco de un amistoso internacional, donde los africanos serán los contendientes de turno. Aunque la AFA buscó otro tipo de rivales mejores para esta ocasión especial, la mayoría tenían el calendario ocupado y así quedó el evento de esta noche de martes.

El escenario para el adiós a Lionel Messi de la Selección Argentina también será singular: jugarán en la que fue siempre la casa de la ‘Albiceleste’. El vigente campeón de América y subcampeón del mundo regresa a su hogar habitual, donde una multitud homenajeará al “10”. Benín ayudará a animar la fiesta de hoy en Buenos Aires.

El Estadio Monumental será el anfitrión del amistoso internacional de este martes 6 de octubre. Originalmente conocido como “Estadio Antonio Vespucio Liberti”, la cancha ubicada en el barrio porteño de Núñez fue históricamente el hogar de Argentina. Aunque a veces se mudó a La Bombonera o al interior, fueron casos excepcionales.

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El Monumental, sede de Argentina vs. Benín [Foto: Getty]

Este imponente establecimiento deportivo pertenece a River Plate, uno de los dos clubes más grandes de Argentina. El ‘Millonario’ ha vivido algunos de los mejores momentos de Messi y de la Selección en su campo de juego, motivo de orgullo para su equipo. Hoy quedará en su momoria el último partido de Leo con el combinado nacional.

En el amistoso internacional de hoy entre Argentina y Benín se harán presentes más de 84 mil espectadores. A futuro, el Estadio Monumental contará todavía con mayor capacidad: se están realizando obras para llegar a más de cien mil personas. Los boletos están totalmente agotados para hoy en la sede del adiós a Lionel Messi.