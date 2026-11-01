Boca Juniors y River Plate se enfrentan en una nueva edición del Superclásico de Argentina. La información de cómo ver el partido

Boca Juniors y River Plate protagonizan este domingo una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El compromiso se disputa en La Bombonera y está programado para iniciar a las 12:00 horas (tiempo del centro de México).

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Ambos gigantes llegan a este cruce con la urgencia de sumar tres puntos vitales, tanto en la pelea por la cima de la tabla anual como en la clasificación rumbo a los Playoffs del torneo.

¿Por dónde ver el partido en México?

El partido entre Boca Juniors y River Plate de este domingo 1 de noviembre puede verse en México por ESPN3 en televisión y a través de la plataforma Disney+Premium en streaming.

México: ESPN3 y Disney+ Premium

ESPN3 y Disney+ Premium Estados Unidos : TyC Sports Internacional, FuboTV, ViX Premium, FOX One

: TyC Sports Internacional, FuboTV, ViX Premium, FOX One España: Movistar+ y Movistar La Liga de Campeones

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La actualidad de ambos equipos

Boca Juniors se encuentra en un gran momento y viene de asegurar su clasificación a la final de la Copa Sudamericana. El equipo liderado por Leandro Paredes lleva dos victorias consecutivas ante River Plate y busca su tercer triunfo al hilo frente a su máximo rival.

Por su parte, River Plate afronta el choque con la necesidad de dar un golpe sobre la mesa. El conjunto millonario está obligado a ganar para seguir sumando puntos pensando en la clasificación a la Copa Libertadores del año que viene y el empate no le sirve.