Boca Juniors y River Plate protagonizan este domingo una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El compromiso se disputa en La Bombonera y está programado para iniciar a las 12:00 horas (tiempo del centro de México).
Ambos gigantes llegan a este cruce con la urgencia de sumar tres puntos vitales, tanto en la pelea por la cima de la tabla anual como en la clasificación rumbo a los Playoffs del torneo.
¿Por dónde ver el partido en México?
El partido entre Boca Juniors y River Plate de este domingo 1 de noviembre puede verse en México por ESPN3 en televisión y a través de la plataforma Disney+Premium en streaming.
- México: ESPN3 y Disney+ Premium
- Estados Unidos: TyC Sports Internacional, FuboTV, ViX Premium, FOX One
- España: Movistar+ y Movistar La Liga de Campeones
La actualidad de ambos equipos
Boca Juniors se encuentra en un gran momento y viene de asegurar su clasificación a la final de la Copa Sudamericana. El equipo liderado por Leandro Paredes lleva dos victorias consecutivas ante River Plate y busca su tercer triunfo al hilo frente a su máximo rival.
Por su parte, River Plate afronta el choque con la necesidad de dar un golpe sobre la mesa. El conjunto millonario está obligado a ganar para seguir sumando puntos pensando en la clasificación a la Copa Libertadores del año que viene y el empate no le sirve.