¿Lo extrañan en Tigres UANL? Ángel Correa brilla en River Plate y encuentra su mejor versión

El argentino paga con creces la fortuna que invirtió el Millonario en su ficha y hace lamentar a los Felinos su partida.

El fútbol sudamericano presenciaba el renacer futbolístico de Ángel Correa con la camiseta de River Plate. La goleada por 3-0 frente a Belgrano en el marco de la decimotercera jornada sirvió como escenario perfecto para presenciar una verdadera exhibición del delantero argentino, quien adueñó la conducción del circuito ofensivo durante los noventa minutos de juego.

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El rendimiento del atacante rozó la perfección sobre el terreno de juego al marcar el segundo tanto del compromiso mediante un remate certero dentro del área. Más tarde celebró una segunda anotación personal que terminó anulada por una mano previa de un compañero, pero su ambición quedó reflejada en las siete ocasiones donde probó al marco rival desde tres cuartos de cancha.

Esta versión arrolladora en el fútbol argentino genera un contraste inevitable con el presente que vive Tigres UANL en la Liga MX. El atacante supo ser referente del equipo regio, aunque su tramo final en el balompié mexicano mostró pinceladas apagadas que aceleraron su salida hacia el fútbol de su país de origen.

Sin embargo, la realidad actual del conjunto felino evidencia cuánto pesa la ausencia del futbolista rosarino en el frente de ataque. La escuadra universitaria atraviesa un torneo para el olvido, ubicándose en la decimotercera posición de la tabla general tras registrar apenas tres triunfos a lo largo de doce presentaciones oficiales.

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La falta de peso en la zona de definición expone la partida de una figura con jerarquía para resolver encuentros complicados en el fútbol mexicano. Mientras el cuadro regio sufre para reencontrarse con su mejor funcionamiento colectivo, en Núñez celebran el impacto inmediato de un atacante llamado a liderar la ilusión del pueblo millonario.

En síntesis