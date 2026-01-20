La Selección de Colombia se presenta como una de las escuadras más emergentes y prometedoras, por su actual camada de futbolistas, a meses del Mundial 2026. El combinado sudamericano tiene un buen presente y un futuro mucho más auspicioso. Sin embargo, hay situaciones que alarman en el cuerpo técnico tricolor.

Uno de los casos que el entrenador Néstor Lorenzo está monitoreando es el de Jhon Arias, de los delanteros más desequilibrantes que sacó el futbol colombiano. El atacante de 28 años llegó, a una edad que pocos lo logran, a la Premier League, la liga más competitiva y prestigiosa del planeta, causando impacto nacional.

No obstante, contrariamente a lo esperado, su actualidad en Wolverhampton no es la ideal. Si bien ha tenido oportunidades, todavía no se ha adaptado de la mejor manera y han trascendido en Inglaterra algunos rumores de salida. Desde su llegada al club británico, sólo ha aportado 2 goles y 1 asistencia en 24 juegos, lo cual ha generado críticas de la afición de los ‘Lobos’.

Jhon Arias quiere jugar el Mundial con Colombia [Foto: Getty]

En este contexto, algunos equipos han sondeado la situación del habilidoso extremo colombiano. El tanteo más preponderante le ha llegado desde Brasil: Palmeiras le ofreció un astronómico contrato y está dispuesto a pagar lo que sea por su ficha. Ante este y otros llamados, Jhon Arias necesitaba clarificar su futuro con la Copa del Mundo en el horizonte. Y así lo hizo.

En este contexto, el delantero ha tomado postura y rechazó la propuesta del club brasileño, dado que no tiene pensado volver, de momento, al país en el que brilló. Pese a que también ha existido interés de Flamengo, vigente campeón de América, y Fluminense, su ex equipo, la respuesta negativa ha sido común para todos. No saldrá de Europa.

Según la información de Pipe Sierra, mejor periodista colombiano, la intención de Jhon Arias es seguir en la Premier, sea en Wolves o en otro equipo. Por ser el mejor lugar para desempeñarse como jugador y por comodidad a poco del Mundial, no pretende moverse del Reino Unido este mercado. Y todo indica que así será, al menos hasta mitad de año.

Por otra parte, el Wolverhampton tampoco ve con buenos ojos desprenderse de él tan pronto, más allá de que las expectativas eran más altas para sus primeros juegos. Pese a sus escasos minutos, tanto cuerpo técnico como directiva confían en que podrá revertir su situación y darle al equipo todo el potencial por el que lo compraron.

El verano pasado, la institución invirtió más de 20 millones de euros en su llegada desde Fluminense. Por ese mismo motivo, y por haberle firmado un contrato a largo plazo, su prioridad es darle el tiempo de demostrar todo su talento. En último lugar, de no ocurrir, entonces solicitarán como mínimo una cifra que les permita recuperar el gasto.

