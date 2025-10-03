La figura europea de la Selección Colombia que fue borrada y no estará en el amistoso ante México

Se viene el parón internacional de octubre y la Selección Mexicana de Javier Aguirre ya sabe que se medirá con dos combinados poderosos de Sudamérica: Colombia y Ecuador. Ambos seleccionados ya sacaron su boleto para el próximo Mundial 2026 de la FIFA y serán dos interesantes pruebas para el Tri de cara a la cita mundialista.

México viene de empatar tanto con Japón como con Corea del Sur, por lo que buscará retomar la senda de la victoria en estos dos nuevos amistosos ante los combinados de Conmebol. Ahora bien, en las últimas horas se confirmó que Colombia no contará con una de sus grandes figuras que se desempeña en el futbol europeo, más precisamente en la Premier League.

Se trata de Jhon Arias. El atacante de 28 años brilló en el Mundial de Clubes 2025 con Fluminense y encandiló a Wolverhampton, club que pagó 17 millones de euros para tenerlo en sus filas. Sin embargo, a Arias le costó la adaptación a la máxima categoría de Inglaterra y perdió su lugar en la convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos con México y Canadá.

Esto no quiere decir que John Arias haya perdido su lugar en el seleccionado colombiano. Por el contrario, al ser una gira amistosa y tomando en cuenta el presente del futbolista, Lorenzo optó por probar otros jugadores para que el ex-Fluminense siga enfocado en su club, que marcha último en la Premier League con un punto en seis partidos.

Jhon Arias en Wolverhampton (GETTY IMAGES)

Fecha y hora de los partidos de México en octubre

Colombia | Sábado 11 de octubre a las 19:00 hs (CDMX) | AT&T Stadium

| Sábado 11 de octubre a las 19:00 hs (CDMX) | AT&T Stadium Ecuador | Martes 14 de octubre a las 20:30 hs (CDMX) | Estadio Akron

