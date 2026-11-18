CR7 ha dicho adiós a Portugal y ante críticas por su arrogancia, sale a la luz esa primera historia dentro del futbol donde pudo salvar a un club.

Cristiano Ronaldo le puso fin a su carrera con la Selección de Portugal. Con esto augura que su retiro de las canchas está cerca y tendrá que dar un giro diferente en su profesión. Conforme a lo que se ha visto, su futuro está como directivo de un club y hay un antecedente que deja ver las cualidades que tendría para desempeñarse de la mejor manera en un cargo así.

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El inicio: una deuda de 22.500 euros

El origen de la carrera profesional de Cristiano no nació como ese fichaje estrella, sino más bien como una urgencia financiera. En 1997 el Clube Desportivo Nacional de Madeira, quien tenía una deuda de 450.000 escudos portugueses (22.500 euros) con el Sporting de Lisboa. Como no tenían dinero, ofrecieron saldar la deuda con su mayor promesa que en ese momento tenía 12 años.

CR7 viajó a Lisboa para saldar esa deuda como moneda de cambio. Cuando se convirtió en una figura, él intercedió para que el CD Nacional no quedara desprotegido, por lo que se aseguró que este conjunto recibieras las compensaciones que merecía cada que tenía un traspaso millonario alrededor de Europa.

Un rescate silencioso

Este vínculo trascendió los mecanismos legales de la propia FIFA. Ronaldo permitió que ante las crisis administrativas que tenía el equipo y los duros descensos, la institución no colapsara. Su condición fue clara: no debían destinar nada para fichajes mediáticos, ni a gastos externos del primer equipo, sorprendiendo con lo único que pedía.

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Para Cristiano habría que blindar a las categorías inferiores y garantizar los salarios de todos lo que conformaban el club correspondientes a la academia Cristiano Ronaldo Campus Futebol.

Lo que le depara el destino

Hoy el futuro lo ha alcanzado y el camino podría ser ahora de su hijo Cristiano Jr. con quien podría llegar a compartir en el Al-Nassr, pero en temas de expansión empresarial fuera del campo ha logrado ganar terreno. Lo que pasó con el Madeira podría ser esa pista de lo que depara para la vida del “Bicho” como futuro propietario de clubes.

Su modelo a seguir no apunta a los directivos tradicionales que sólo buscan su conveniencia económica en el corto plazo, lo que ha demostrado con ese pasado, es que para Cristiano se debe tener una construcción de estructuras que sean autosostenibles basadas en la detección, protección y formación de los talentos juveniles, dando muestra de que lo importante son los cimientos.

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En síntesis