Es tendencia:
logotipo del encabezado
Primeira Liga

¿Juega Luis Suárez? Las alineaciones confirmadas de Porto vs. Sporting Lisboa por la Jornada 21 de la Primeira Liga 2025-26

Los Dragones y los Leones se enfrentan en una nueva jornada de la Primeira División de Portugal, un duelo clave por el liderato de la tabla.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Porto y Sporting Lisboa se enfrentan en una nueva jornada de la Primeira Liga 2025-26
© BolavipPorto y Sporting Lisboa se enfrentan en una nueva jornada de la Primeira Liga 2025-26

Por la Jornada 21 de la Primeira Liga 2025-26Porto y Sporting Lisboa chocan este sábado 7 de febrero desde las 14:45 horas (Ciudad de México) en el Estadio Do Dragao de la ciudad de Porto. Será un duelo clave por el liderato de la tabla de posiciones al enfrentarse el líder y el escolta.

Publicidad

El equipo a cargo de Francesco Farioli viene de obtener una sorpresiva derrota en condición de visitante luego de perder 2-1 ante Casa Pia y, si bien el liderato no corrió riesgo, una nueva derrota ante su más inmediato perseguidor podría dejarlo a tan solo una unidad de distancia.

Del lado del equipo dirigido por Rui Borges, arriba luego de vencer 2-1 en casa y con su gente a CD Nacional. Con 51 unidades, el conjunto albiverde lucha desde atrás en una persecución que lo tiene cerca del liderato, por lo que una victoria hoy será un golpe sobre la mesa.

La alineación confirmada de Porto vs. Sporting Lisboa

  • Diogo Costa
  • Alberto Costa
  • Jakub Kiwior
  • Jan Bednarek
  • Martim Fernandes
  • Alan Varela
  • Victor Froholdt
  • Gabri Veiga
  • Pepê
  • Samu Aghehowa
  • Borja Sainz
  • DT: Francesco Farioli
Publicidad

La alineación confirmada de Sporting Lisboa vs. Porto

  • Rui Silva
  • Iván Fresneda
  • Ousmane Diomande
  • Goncalo Inacio
  • Maximiliano Araújo
  • Morten Hjulmand
  • Hidemasa Morita
  • Geny Catamo
  • Francisco Trincão
  • Pedro Gonçalves
  • Luis Suárez
  • DT: Rui Borges
¡Al campeón de Europa! DOBLETE de Luis Suárez para el Sporting 2-1 PSG en Champions League

ver también

¡Al campeón de Europa! DOBLETE de Luis Suárez para el Sporting 2-1 PSG en Champions League

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Las alineaciones de Porto vs. Atlético de Madrid por el amistoso internacional
Futbol Internacional

Las alineaciones de Porto vs. Atlético de Madrid por el amistoso internacional

Porto se comunicó con Rayados para fichar a Nelson Deossa y tomó una decisión
Futbol Internacional

Porto se comunicó con Rayados para fichar a Nelson Deossa y tomó una decisión

Conoce al reemplazante de Martín Anselmi en Porto
UEFA

Conoce al reemplazante de Martín Anselmi en Porto

Checo Pérez enseñó su nuevo casco para la temporada 2026
FÓRMULA 1

Checo Pérez enseñó su nuevo casco para la temporada 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo