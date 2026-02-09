Por la Jornada 21 de la Primeira Liga 2025-26, Porto y Sporting Lisboa chocan este sábado 7 de febrero desde las 14:45 horas (Ciudad de México) en el Estadio Do Dragao de la ciudad de Porto. Será un duelo clave por el liderato de la tabla de posiciones al enfrentarse el líder y el escolta.
El equipo a cargo de Francesco Farioli viene de obtener una sorpresiva derrota en condición de visitante luego de perder 2-1 ante Casa Pia y, si bien el liderato no corrió riesgo, una nueva derrota ante su más inmediato perseguidor podría dejarlo a tan solo una unidad de distancia.
Del lado del equipo dirigido por Rui Borges, arriba luego de vencer 2-1 en casa y con su gente a CD Nacional. Con 51 unidades, el conjunto albiverde lucha desde atrás en una persecución que lo tiene cerca del liderato, por lo que una victoria hoy será un golpe sobre la mesa.
La alineación confirmada de Porto vs. Sporting Lisboa
- Diogo Costa
- Alberto Costa
- Jakub Kiwior
- Jan Bednarek
- Martim Fernandes
- Alan Varela
- Victor Froholdt
- Gabri Veiga
- Pepê
- Samu Aghehowa
- Borja Sainz
- DT: Francesco Farioli
La alineación confirmada de Sporting Lisboa vs. Porto
- Rui Silva
- Iván Fresneda
- Ousmane Diomande
- Goncalo Inacio
- Maximiliano Araújo
- Morten Hjulmand
- Hidemasa Morita
- Geny Catamo
- Francisco Trincão
- Pedro Gonçalves
- Luis Suárez
- DT: Rui Borges
