¡De taco! El impresionante gol de Luis Suárez para darle la victoria a Sporting Lisboa en el último minuto

El delantero colombiano marcó para los Leones y su equipo ganó 2-1 por una nueva jornada de la Primera División de Portugal.

Por Agustín Zabaleta

En el marco de la Jornada 20 de la edición 2025-26 de la Primeira LigaSporting Lisboa recibió este domingo 1° de febrero a Nacional en el Estádio José Alvalade de la ciudad de Lisboa, donde busca la victoria para acercarse al líder Porto, que jugará recien este lunes de visitante ante Casa Pia.

El partido se le hizo cuesta arriba a los Leones y parecía que el cuadro albiverde iba a perder dos puntos ante un rival que marcha 12° en el torneo. Sin embargo, apareció el héroe de la temporada para que los tres puntos se queden en casa y recortar distancias con el líder.

A los 95 minutos de partido, en el último suspiro, Allisson Santos llegó hasta el fono y envió un centro por lo bajo desde la izquierda. Luis Suárez, que está encendido en el actual curso, marcó el gol de la victoria con el taco tras un gesto técnico digno de un crack.

Con esta anotación, el colombiano llegó a los 18 gritos en la Primera División de Portugal, solo siendo superado con 19 por Vengelis Pavlidis, del Benfica, que aún no jugó su partido. El podio lo cierra, algo más atrás, Yanis Begraoui del Estoril con 15 tantos.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-25 de Luis Suárez en Sporting Lisboa?

En lo que respecta al actual curso, tomando todas las competencias, el nacido en Colombia lleva disputados 33 encuentros con los de verde y blanco, siendo titular en 28 de ellos. De momento lleva anotados 25 goles y ha realizado 3 asistencias, siendo una pieza fundamental para los de la capital portuguesa.

En síntesis

  • Luis Suárez anotó de taco al minuto 95 el gol del triunfo ante Nacional.
  • El delantero colombiano alcanzó los 18 goles en la actual temporada de la liga portuguesa.
  • Sporting Lisboa recortó distancias con el líder Porto tras la victoria en la jornada 20.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
