¿Por qué no juega Julián Álvarez en Atlético Madrid vs. Osasuna por LaLiga 2026-27?

El delantero argentino tampoco estará disponible para el partido que jugará el equipo de Diego Simeone hoy ante Osasuna.

Desde las 11:00 horas de la CDMX, el Atlético de Madrid recibirá a Osasuna por la sexta jornada de LaLiga 2026-27. El conjunto dirigido por Diego Simeone buscará aprovechar su localía en el Estadio Metropolitano para conseguir otra victoria importante y comenzar a escalar posiciones en el campeonato español.

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Los Colchoneros llegan a este compromiso después de conseguir un triunfo contundente por 3-0 ante la Real Sociedad. El equipo rojiblanco mostró una buena versión en su última presentación y ahora intentará repetir ese rendimiento frente a Osasuna.

Hasta el momento, el Atlético de Madrid suma 10 puntos en el torneo, producto de tres victorias, un empate y una derrota. Con una temporada que recién comienza, los dirigidos por Simeone buscarán aprovechar esta seguidilla de partidos para encontrar regularidad y acercarse a los equipos que pelean por los lugares más importantes de LaLiga.

Sin embargo, el entrenador argentino tendrá una baja importante para este encuentro. Julián Álvarez no estará disponible para enfrentar a Osasuna y se perderá su segundo partido consecutivo, una ausencia sensible para el ataque del conjunto madrileño.

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¿Por qué no juega Julián Álvarez ante Osasuna?

Julián Álvarez no será parte del encuentro ante Osasuna debido a una sobrecarga muscular que sufrió durante un entrenamiento de la semana pasada. Esta molestia ya lo había dejado fuera del último partido del Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad y, pese a que continúa con su recuperación, todavía no está en condiciones de regresar.

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