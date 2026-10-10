¿Por qué no juega Julián Álvarez en Alavés vs. Atlético Madrid por LaLiga 2026-27?

El delantero argentino no fue elegido por Diego Simeone entre los 11 que disputarán el partido de liga ante Alavés.

Desde las 8:15 horas de la CDMX, Atlético de Madrid visita a Alavés por una nueva jornada de LaLiga 2026-27, después del parate por la fecha FIFA. El equipo dirigido por Diego Simeone vuelve a la actividad con el objetivo de conseguir una victoria importante para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato español.

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El conjunto rojiblanco es escolta del FC Barcelona y necesita seguir sumando de a tres para no perderle pisada al líder, que se encuentra cinco puntos por encima después de haber ganado todos sus encuentros y que es serio candidato al título esta temporada.

Alavés, por su parte, ocupa el sexto lugar de la tabla, con 11 puntos de los 21 que disputó, por lo que buscará aprovechar la localía para llevarse el triunfo ante uno de los mejores equipos de España.

La principal sorpresa en la alineación del Atlético de Madrid fue la decisión de Simeone de no incluir a Julián Álvarez entre los titulares. El delantero argentino, que viene de jugar con la Selección Argentina durante la fecha FIFA, comenzará el encuentro en el banquillo de suplentes y podría sumar minutos durante el partido.

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Alineación del Atlético de Madrid vs. Alavés

Jan Oblak

Marcos Llorente

Cristian Romero

Alejandro Grimaldo

Robin Le Normand

Johnny Cardoso

Koke

Pablo Barrios

Giuliano Simeone

Ademola Lookman

Jonathan David

En sintesis