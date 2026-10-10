¿Por qué no juega Julián Álvarez en Alavés vs. Atlético Madrid por LaLiga 2026-27?

Desde las 8:15 horas de la CDMX, Atlético de Madrid visita a Alavés por una nueva jornada de LaLiga 2026-27, después del parate por la fecha FIFA. El equipo dirigido por Diego Simeone vuelve a la actividad con el objetivo de conseguir una victoria importante para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato español.
El conjunto rojiblanco es escolta del FC Barcelona y necesita seguir sumando de a tres para no perderle pisada al líder, que se encuentra cinco puntos por encima después de haber ganado todos sus encuentros y que es serio candidato al título esta temporada.
Alavés, por su parte, ocupa el sexto lugar de la tabla, con 11 puntos de los 21 que disputó, por lo que buscará aprovechar la localía para llevarse el triunfo ante uno de los mejores equipos de España.
La principal sorpresa en la alineación del Atlético de Madrid fue la decisión de Simeone de no incluir a Julián Álvarez entre los titulares. El delantero argentino, que viene de jugar con la Selección Argentina durante la fecha FIFA, comenzará el encuentro en el banquillo de suplentes y podría sumar minutos durante el partido.
Alineación del Atlético de Madrid vs. Alavés
- Jan Oblak
- Marcos Llorente
- Cristian Romero
- Alejandro Grimaldo
- Robin Le Normand
- Johnny Cardoso
- Koke
- Pablo Barrios
- Giuliano Simeone
- Ademola Lookman
- Jonathan David
En sintesis
- Diego Simeone dejó en el banquillo a Julián Álvarez para enfrentar al Alavés.
- Atlético de Madrid visita al Alavés a las 8:15 horas de la CDMX.
- Atlético de Madrid busca reducir la ventaja de cinco puntos respecto al Barcelona.