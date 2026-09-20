Simeone y Mourinho pondrán lo mejor para uno de los platos fuertes de la temporada.

El Estadio Wanda Metropolitano se viste de gala para el desarrollo de un nuevo ‘derbi’ de la ciudad. Atlético Madrid y Real Madrid se vuelven a ver las caras luego de mucho tiempo, y lo harán en una temprana etapa de la temporada. Los dos gigantes de la capital chocarán en el marco de la jornada 7 de LaLiga 2026-27.

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¿Juega Julián Álvarez en Atlético Madrid vs. Real Madrid por LaLiga 2026/27?

A la espera de la confirmación oficial, Julián Álvarez iniciaría el ‘derbi’ como suplente, aunque no por decisión táctica de Diego Simeone. El argentino viene dejar atrás una lesión muscular y no llega al ciento por ciento al Clásico. El delantero se sumó al grupo en los últimos días y está convocado, pero ingresaría en el complemento.

La probable alineación de Atlético Madrid ante Real Madrid:

Jan Oblak .

. Marcos Llorente .

. Cristian Romero .

. Robin Le Normand .

. Alejandro Grimaldo .

. Koke .

. Johnny Cardoso .

. Lee Kang-in .

. Alex Baena .

. Ademola Lookman .

. Jonathan David.

DT: Diego Simeone.

Julián no sería titular ante Real Madrid [Foto: Getty]

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La probable alineación de Real Madrid ante Atlético Madrid:

Thibaut Courtois .

. Denzel Dumfries .

. Ibrahima Konaté .

. Dean Huijsen .

. Marc Cucurella .

. Federico Valverde .

. Aurelien Tchouaméni .

. Arda Güler .

. Jude Bellingham .

. Vinicius Jr.

Kylian Mbappé.

DT: José Mourinho.

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs. Real Madrid por LaLiga 2026/27?

El juego entre el ‘Colchonero’ y el ‘Merengue’ tendrá lugar HOY domingo 20 de septiembre, en el Estadio Wanda Metropolitano, por la jornada 7 de la Liga Española 2026-27. El enfrentamiento está estipulado para comenzar a partir de las 08.15 horas del Centro de México (16.15 hora local de España), por lo que habrá que madrugar.

¿Qué canal transmite Atlético Madrid vs. Real Madrid por LaLiga 2026/27?

El encuentro que cruzará a los equipos de Diego Simeone y José Mourinho será transmitido en forma exclusiva, en vivo y en directo a través de la señal de SKY Sports. Será la única pantalla a través de la cual los aficionados podrán sintonizar en simultáneo y con imagen y sonido el ‘derbi’ desde todo el territorio mexicano.