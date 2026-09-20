¿Por qué no juega Julián Álvarez en Atlético de Madrid vs. Real Madrid por LaLiga 2026-27?

Julián Álvarez no es titular ante Real Madrid. El motivo de la presencia del argentino en la alineación inicial del Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan este domingo 20 de septiembre por una nueva edición del derbi de la capital de España. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Metropolitano y comienza a las 08:15hs (CDMX).

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Es un duelo clave para ambos equipos con la idea de seguir persiguiendo al Barcelona en la clasificación. La mala noticia para el Atlético de Madrid es que Julián Álvarez no forma parte de la alineación titular.

Julián Álvarez inicia como suplente el derbi de Madrid debido a una sobrecarga muscular que sufrió en los últimos días que no le permitió estar al 100% físicamente, aunque se espera que el delantero argentino sume minutos en la segunda mitad.

Julián Álvarez no estuvo presente en los últimos dos partidos del Atlético de Madrid, tanto en la victoria por 3-0 ante Real Sociedad como el triunfo por 4-0 contra Osasuna. Por suerte el argentino no tuvo una lesión grave y a los días ya volvió a estar disponible para enfrentar al Real Madrid.

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La alineación del Atlético de Madrid ante Real Madrid