¿En qué posición quedó Lionel Messi en el Balón de Oro 2026?

Lionel Messi finalizó en la quinta posición del Balón de Oro 2026 pese a su gran rendimiento a los 39 años.

Lionel Messi terminó en la quinta posición del Balón de Oro 2026, un resultado que vuelve a poner al argentino entre los mejores futbolistas del mundo. A sus 39 años, la Pulga continúa compitiendo contra jugadores mucho más jóvenes y demuestra que su talento sigue vigente. Aunque no pudo quedarse con el galardón, su presencia entre los principales candidatos representa otro reconocimiento a una carrera que ya quedó marcada en la historia del futbol.

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El capitán de la Selección Argentina tuvo un Mundial increíble, en el que volvió a demostrar su calidad en el escenario más importante del futbol internacional. Messi fue una de las grandes figuras del torneo y lideró a la Albiceleste. Sin embargo, tampoco recibió el premio al mejor jugador del Mundial, un reconocimiento que terminó en manos de Rodri.

¿Por qué muchos consideran injusto el puesto de Lionel Messi en el Balón de Oro 2026?

Para muchos aficionados, que Messi haya terminado quinto es injusto por lo que consiguió demostrar a los 39 años. No es habitual que un futbolista de esa edad pueda competir contra jugadores mucho más jóvenes y mantener el mismo nivel desde hace años.

El astro argentino volvió a responder en los momentos más importantes con la Albiceleste y también lo hace en la MLS. Por eso, para una parte de los aficionados, su actuación merecía un reconocimiento mayor en la votación del Balón de Oro.

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De todas maneras, terminar entre los mejores candidatos a los 39 años ya representa un hecho histórico. Messi conquistó el Balón de Oro en ocho oportunidades y es el máximo ganador en la historia del premio. Ningún otro futbolista ha conseguido igualar esa marca.

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