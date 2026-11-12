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Inglaterra vs. Croacia: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Inglaterra y Croacia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

England vs. Croatia, Liga de Naciones
England vs. Croatia, Liga de Naciones

Inglaterra recibe a Croacia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Inglaterra llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Croacia tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Inglaterra ganó 3-0 como local ante República Checa en la fecha anterior. Inglaterra está 8° en la tabla con 9 puntos. Antes ganó 7-0 como visitante ante Croacia.

En su último compromiso, Croacia perdió 1-2 como local ante España. El conjunto marcha 41° con 3 puntos. Antes perdió 0-7 como local ante Inglaterra.

El historial entre Inglaterra y Croacia

Inglaterra y Croacia se enfrentaron 13 veces en los últimos años: 8 triunfos de Inglaterra, 3 de Croacia y 2 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/10/2026Croacia vs. Inglaterra0-7UEFA Nations League
17/06/2026Inglaterra vs. Croacia4-2FIFA World Cup
13/06/2021Inglaterra vs. Croacia1-0UEFA European Championship
18/11/2018Inglaterra vs. Croacia2-1UEFA Nations League
12/10/2018Croacia vs. Inglaterra0-0UEFA Nations League
11/07/2018Croacia vs. Inglaterra2-1FIFA World Cup
09/09/2009Inglaterra vs. Croacia5-1UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2008Croacia vs. Inglaterra1-4UEFA World Cup Qualifiers
21/11/2007Inglaterra vs. Croacia2-3UEFA European Championship Qualifiers
11/10/2006Croacia vs. Inglaterra2-0UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 11:00 hs
  • Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 11:00 hs
  • Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
  • San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
  • Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
  • República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
  • Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis

  • Inglaterra y Croacia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Inglaterra suma 9 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y República Checa.
  • Croacia suma 3 puntos en el torneo.
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