Dónde ver EN VIVO Croacia vs. España por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Apenas una semana después de golearse en la última fecha, Croacia y España se vuelven a cruzar este martes 6 de octubre por la Liga de Naciones. No hay mucho margen para la sorpresa: el equipo español llega de arrasar y el croata busca reaccionar antes de que la fase se le escape.
La Liga de Naciones sigue repartiendo puntos en la cuarta jornada y para España significa estirar una ventaja que ya parece cómoda en la tabla. Para Croacia, en cambio, es la oportunidad de frenar una caída que empieza a preocupar.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
La actualidad de ambos equipos
Croacia llega golpeada. Después de aquel 1-4 ante los españoles, sumó una goleada todavía más dura: cayó 0-7 como local frente a Inglaterra. Son apenas 3 puntos en tres partidos y la posición 40 entre 54 selecciones refleja un presente complicado, lejos de aquel equipo competitivo de otras eliminatorias.
España, en cambio, no pierde hace rato. Viene de ganarle 3-1 a República Checa como local, después de haber goleado 4-1 a este mismo rival y de remontar un 3-2 ante Inglaterra como visitante. Con 9 puntos de 9 posibles y el tercer lugar general, el equipo que dirige España en esta Liga de Naciones llega entonado y con la confianza de quien no conoce la derrota en lo que va del certamen.
El historial entre Croacia y España
El historial es ampliamente favorable a España: de los 12 antecedentes, ganó 8, Croacia se quedó con 3 y hubo 2 empates. La diferencia de gol también habla claro, 27 a 13 a favor del combinado español. El antecedente más fresco es justamente el 4-1 de hace unos días, que ya marcó una clara superioridad y que ahora Croacia intentará torcer de local.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|España vs. Croacia
|4-1
|UEFA Nations League
|15/06/2024
|España vs. Croacia
|3-0
|UEFA European Championship
|18/06/2023
|Croacia vs. España
|0-0
|UEFA Nations League
|28/06/2021
|Croacia vs. España
|3-5
|UEFA European Championship
|15/11/2018
|Croacia vs. España
|3-2
|UEFA Nations League
|11/09/2018
|España vs. Croacia
|6-0
|UEFA Nations League
|21/06/2016
|Croacia vs. España
|2-1
|UEFA European Championship
|18/06/2012
|Croacia vs. España
|0-1
|UEFA European Championship
|07/06/2006
|Croacia vs. España
|1-2
|Friendlies
|22/02/2000
|Croacia vs. España
|0-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Croacia y España se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Croacia suma 3 puntos en el torneo.
- España suma 9 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y Inglaterra.