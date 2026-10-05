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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Croacia vs. España por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Croacia y España se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Croatia vs. Spain, Liga de Naciones
Croatia vs. Spain, Liga de Naciones

Apenas una semana después de golearse en la última fecha, Croacia y España se vuelven a cruzar este martes 6 de octubre por la Liga de Naciones. No hay mucho margen para la sorpresa: el equipo español llega de arrasar y el croata busca reaccionar antes de que la fase se le escape.

La Liga de Naciones sigue repartiendo puntos en la cuarta jornada y para España significa estirar una ventaja que ya parece cómoda en la tabla. Para Croacia, en cambio, es la oportunidad de frenar una caída que empieza a preocupar.

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Horario del partido

  • México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Croacia llega golpeada. Después de aquel 1-4 ante los españoles, sumó una goleada todavía más dura: cayó 0-7 como local frente a Inglaterra. Son apenas 3 puntos en tres partidos y la posición 40 entre 54 selecciones refleja un presente complicado, lejos de aquel equipo competitivo de otras eliminatorias.

España, en cambio, no pierde hace rato. Viene de ganarle 3-1 a República Checa como local, después de haber goleado 4-1 a este mismo rival y de remontar un 3-2 ante Inglaterra como visitante. Con 9 puntos de 9 posibles y el tercer lugar general, el equipo que dirige España en esta Liga de Naciones llega entonado y con la confianza de quien no conoce la derrota en lo que va del certamen.

El historial entre Croacia y España

El historial es ampliamente favorable a España: de los 12 antecedentes, ganó 8, Croacia se quedó con 3 y hubo 2 empates. La diferencia de gol también habla claro, 27 a 13 a favor del combinado español. El antecedente más fresco es justamente el 4-1 de hace unos días, que ya marcó una clara superioridad y que ahora Croacia intentará torcer de local.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/09/2026España vs. Croacia4-1UEFA Nations League
15/06/2024España vs. Croacia3-0UEFA European Championship
18/06/2023Croacia vs. España0-0UEFA Nations League
28/06/2021Croacia vs. España3-5UEFA European Championship
15/11/2018Croacia vs. España3-2UEFA Nations League
11/09/2018España vs. Croacia6-0UEFA Nations League
21/06/2016Croacia vs. España2-1UEFA European Championship
18/06/2012Croacia vs. España0-1UEFA European Championship
07/06/2006Croacia vs. España1-2Friendlies
22/02/2000Croacia vs. España0-0Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Croacia y España se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Croacia suma 3 puntos en el torneo.
  • España suma 9 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y Inglaterra.
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