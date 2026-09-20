Jose Mourinho explota contra el arbitraje tras derrota del Real Madrid ante Atlético: “Son dos rojas claras”

El derbi madrileño de este domingo 20 de septiembre concluyó con una polémica victoria del Atlético de Madrid por 2-1 sobre el Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. Sin embargo, el desarrollo del encuentro estuvo marcado por una serie de infracciones puntuales que José Mourinho no dudó en señalar tras el pitazo final.

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Con el marcador empatado sin goles al minuto 38, Cristian Romero y Jude Bellingham disputaron un balón dividido en el que el mediocampista inglés sacó la peor parte tras recibir un pisotón con los tacos en la rodilla. El árbitro central Miguel Ángel Ortiz Arias mostró inicialmente la tarjeta amarilla al jugador merengue, pero el VAR intervino para rectificar la decisión y amonestar al defensor argentino, en una acción donde la delegación visitante exigía la expulsión directa.

Más adelante, al minuto 66 y con Dean Huijsen ya expulsado por una falta como último hombre, el estratega merengue volvió a encenderse en la banda. Kang-In Lee pisó por detrás a Federico Valverde mientras conducía el balón, provocando una palanca en el tobillo del uruguayo en una acción donde el surcoreano no recibió amonestación y el VAR, encabezado por Daniel Jesús Trujillo Suárez, no intervino para revisar la jugada.

El impacto de ambas determinaciones cobró mayor dimensión horas después del encuentro, cuando el Real Madrid emitió un parte médico confirmando que Valverde sufrió un traumatismo severo en el tobillo izquierdo. Aunque el club no estableció un tiempo estimado de baja para el charrúa, la lesión representa un duro revés que se suma a la expulsión de Huijsen y a los tres puntos perdidos en la capital.

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Parte médico de Valverde.https://t.co/CRDVVxndiF — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 20, 2026

Mourinho apunta contra el arbitraje

Arremetiendo contra el cuerpo arbitral en su totalidad, José Mourinho se mostró tajante al analizar las decisiones que, a su juicio, condicionaron el trámite del partido. Con dos fotografías impresas en la mano, el técnico portugués saltó a la sala de prensa para exhibir las tomas del pisotón de Romero sobre Bellingham y la entrada de Lee sobre Valverde.

“Podíamos ahorrar la rueda de prensa porque la historia del partido está aquí. Son dos rojas claras“, afirmó Mourinho mientras sostenía las imágenes ante los medios. “Hemos tenido muchas dificultades después con uno menos y me tengo que limitar a abrazar mis jugadores, que han hecho un gran primer tiempo, de clase y personalidad. Quien tiene que estar feliz, además del Atlético, es el Comité de Designación. Ha sido todo muy extraño“.

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Cuestionado sobre las opciones del equipo para pelear el título de La Liga tras este tropiezo, Mourinho fue contundente respecto al trabajo del silbante central y del videoarbitraje: “Si nos dejan en paz, tranquilos y nos dejan competir en igualdad de circunstancias, falta mucho. Quiero pensar que el Comité arbitral se ha equivocado. Pobre gente, se han equivocado y han metido a uno de 41 años que nunca ha estado en una situación como esta y otro que tiene un historial muy ridículo en contra del Real Madrid. Se han equivocado, sólo esto,” concluyó su respuesta.

En síntesis