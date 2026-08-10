La decisión final de José Mourinho y Real Madrid con Endrick para la temporada 2026-27

El entrenador portugués le comunicó al delantero brasileño si se queda en el Merengue o sale cedido nuevamente.

Se terminó la novela alrededor del futuro de Endrick. El delantero brasileño regresó a Real Madrid luego de un fructífero paso por Olympique Lyon a préstamo y con el correr de los días de la pretemporada crecían las dudas sobre si permanecería en el club blanco o se marcharía nuevamente cedido.

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Finalmente, este lunes 10 de agosto se conoció que José Mourinho tomó la decisión de contar con él para el inicio de la temporada 2026-27. En los últimos días había surgido la información de que tanto Aston Villa como Roma habían avanzado en las negociaciones para obtenerlo cedido, pero Mou decidió frentar todo: lo quiere en el equipo.

Así lo informó el periodista Marco Ruiz, del diario As. “Mourinho ha parado la operación cuando Roma y Aston Villa estaban cerca de conseguir su cesión. El técnico cuenta con él. Florentino apoya la decisión del técnico“, informó el citado comunicador en su cuenta de X.

.@Endrick no sale del @realmadrid este verano.



Mourinho ha parado la operación cuando Roma y Aston Villa estaban cerca de conseguir su cesión. El técnico cuenta con él.



Florentino apoya la decisión del técnico.



Todo queda parado hasta el próximo mercado invernal.@diarioas pic.twitter.com/V2YIzmF251 — Marco Ruiz (@As_MarcoRuiz) August 10, 2026

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Ahora bien, Endrick no lo tendrá sencillo para ganarse un lugar en el equipo. Cabe recordar que el centrodelantero titular es nada más y nada menos que Kylian Mbappé. Además, el Madrid también fichó a Carlos Espí como variante para el ataque en este mismo mercado.

Endrick llevará el dorsal 9 en la espalda

La publicación de los dorsales oficiales de Real Madrid para la temporada 2026-27 dio el primer indicio de que Endrick podía quedarse en el club. Y es que al joven atacante brasileño le otorgaron el número 9, un dorsal sumamente importante que han vestido leyendas como Karim Benzema, Alfredo Di Stéfano, Hugo Sánchez, Ronaldo Nazario o Cristiano Ronaldo.

Dorsales oficiales de los delanteros de Real Madrid (@realmadrid)

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En síntesis