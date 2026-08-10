Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Real Madrid

La decisión final de José Mourinho y Real Madrid con Endrick para la temporada 2026-27

El entrenador portugués le comunicó al delantero brasileño si se queda en el Merengue o sale cedido nuevamente.

José Mourinho decidió sobre el futuro de Endrick en Real Madrid
© Getty ImagesJosé Mourinho decidió sobre el futuro de Endrick en Real Madrid

Se terminó la novela alrededor del futuro de Endrick. El delantero brasileño regresó a Real Madrid luego de un fructífero paso por Olympique Lyon a préstamo y con el correr de los días de la pretemporada crecían las dudas sobre si permanecería en el club blanco o se marcharía nuevamente cedido.

Finalmente, este lunes 10 de agosto se conoció que José Mourinho tomó la decisión de contar con él para el inicio de la temporada 2026-27. En los últimos días había surgido la información de que tanto Aston Villa como Roma habían avanzado en las negociaciones para obtenerlo cedido, pero Mou decidió frentar todo: lo quiere en el equipo.

+ Seguinos en

Así lo informó el periodista Marco Ruiz, del diario As. “Mourinho ha parado la operación cuando Roma y Aston Villa estaban cerca de conseguir su cesión. El técnico cuenta con él. Florentino apoya la decisión del técnico, informó el citado comunicador en su cuenta de X.

Ahora bien, Endrick no lo tendrá sencillo para ganarse un lugar en el equipo. Cabe recordar que el centrodelantero titular es nada más y nada menos que Kylian Mbappé. Además, el Madrid también fichó a Carlos Espí como variante para el ataque en este mismo mercado.

Endrick llevará el dorsal 9 en la espalda

La publicación de los dorsales oficiales de Real Madrid para la temporada 2026-27 dio el primer indicio de que Endrick podía quedarse en el club. Y es que al joven atacante brasileño le otorgaron el número 9, un dorsal sumamente importante que han vestido leyendas como Karim Benzema, Alfredo Di Stéfano, Hugo Sánchez, Ronaldo Nazario o Cristiano Ronaldo.

Ver también

Yan Diomandé se convirtió en el fichaje más caro en la historia de Real Madrid: ¿Cuánto pagaron por él?

Dorsales oficiales de los delanteros de Real Madrid (@realmadrid)

Dorsales oficiales de los delanteros de Real Madrid (@realmadrid)

En síntesis

  • Endrick jugará en el Real Madrid la temporada 2026-27 por decisión de José Mourinho.
  • Aston Villa y Roma intentaron conseguir la cesión del delantero sin éxito.
  • Dorsal 9 será el número oficial que vestirá el atacante brasileño en el equipo.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones