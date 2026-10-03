Este sábado 3 de octubre se disputará una nueva edición del Clásico de la Concacaf. Estados Unidos y México se ven las caras a partir de las 20:00hs (CDMX) en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en un electrizante encuentro amistoso correspondiente a la Fecha FIFA.
Estados Unidos llega a este compromiso tras registrar un contundente paso en sus recientes duelos de esta Fecha FIFA, goleando 4-1 a Perú y posteriormente imponiéndose 4-2 a Chile. Mauricio Pochettino encara el partido ante México con una extensa lista de ausencias de peso: Christian Pulisic, Weston McKennie, Folarin Balogun y Timothy Weah no integran la convocatoria, a lo que se sumó la baja por lesión de Ricardo Pepi.
Por su parte, la Selección Mexicana busca consolidar la idea futbolística de Rafael Márquez en este ciclo internacional. El Tri viene de empatar 1-1 tanto con Colombia como frente a Perú y referentes como Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Edson Álvarez no forman parte de la convocatoria.
La probable alineación de Estados Unidos
- Matt Freese
- Alex Freeman
- Chris Richards
- Auston Trusty
- Antonee Robinson
- Sebastian Berhalter
- Tyler Adams
- Giovanni Reyna
- Malik Tillman
- Sergiño Dest
- Julian Hall
La probable alineación de México
- Raúl Rangel
- Jorge Sánchez
- Israel Reyes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Erik Lira
- Álvaro Fidalgo
- Gilberto Mora
- Roberto Alvarado
- Hirving Lozano
- Santiago Giménez