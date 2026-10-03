México se enfrenta este sábado con Estados Unidos en un amistoso. Los titulares de ambas selecciones para el partido.

Este sábado 3 de octubre se disputará una nueva edición del Clásico de la Concacaf. Estados Unidos y México se ven las caras a partir de las 20:00hs (CDMX) en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en un electrizante encuentro amistoso correspondiente a la Fecha FIFA.

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Estados Unidos llega a este compromiso tras registrar un contundente paso en sus recientes duelos de esta Fecha FIFA, goleando 4-1 a Perú y posteriormente imponiéndose 4-2 a Chile. Mauricio Pochettino encara el partido ante México con una extensa lista de ausencias de peso: Christian Pulisic, Weston McKennie, Folarin Balogun y Timothy Weah no integran la convocatoria, a lo que se sumó la baja por lesión de Ricardo Pepi.

Por su parte, la Selección Mexicana busca consolidar la idea futbolística de Rafael Márquez en este ciclo internacional. El Tri viene de empatar 1-1 tanto con Colombia como frente a Perú y referentes como Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Edson Álvarez no forman parte de la convocatoria.

La probable alineación de Estados Unidos

Matt Freese

Alex Freeman

Chris Richards

Auston Trusty

Antonee Robinson

Sebastian Berhalter

Tyler Adams

Giovanni Reyna

Malik Tillman

Sergiño Dest

Julian Hall

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La probable alineación de México