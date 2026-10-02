México afrontará una nueva prueba ante Estados Unidos por la Fecha FIFA. La Inteligencia Artificial analizó el presente de ambos equipos, sus últimos resultados y las bajas del Tri, y lanzó una contundente predicción para el Clásico de Norteamérica.

La Selección Mexicana de Rafael Márquez tendrá su tercera prueba en esta Fecha FIFA y el objetivo es seguir probando variantes, encontrar el mejor nivel del equipo y pensar en lo que viene. El Tri todavía no dejó muy buenas sensaciones en sus primeros dos partidos, ya que primero igualó 1-1 ante Colombia y luego también empató 1-1 ante Perú, aunque fueron partidos para darle oportunidad a varios jóvenes.

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Mañana, desde las 20:00 hs de la CDMX, México se mide ante Estados Unidos en búsqueda del primer triunfo de la era Rafael Márquez. El conjunto mexicano tendrá por delante un rival que llega con mucha confianza después de sus últimas presentaciones.

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Estados Unidos llega con un gran ritmo goleador, ya que viene de vencer 4-1 a Perú y posteriormente derrotó 4-2 a Chile. Los de Mauricio Pochettino parecen ser los favoritos para el amistoso de mañana, pero puede terminar pasando cualquier cosas.

¿Cómo saldrá el partido según la IA?

Para la Inteligencia Artificial, el resultado para el Tri no será nada positivo. En lo que será su tercer partido amistoso, esta vez perderían por 2-1 ante Estados Unidos y este fue el análisis.

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“Estados Unidos llega con un ritmo goleador aplastante, acumulando 8 goles en sus últimos dos compromisos amistosos (4-1 frente a Perú y 4-2 ante Chile). La verticalidad de su ataque en las transiciones rápidas es su mayor fortaleza”, reveló la IA primer lugar.

“México acumula dos empates consecutivos y se encuentra ajustando su bloque colectivo. Aunque ha mostrado solvencia defensiva, su generación de peligro en ataque ha sido más pausada”, agregó.

Además dijo que las bajas perjudicarán a México: “México afronta el choque con importantes ausencias en la convocatoria. La falta de contención física por la ausencia de Edson Álvarez en el mediocampo, sumada a las bajas por lesión de Raúl Jiménez y Julián Quiñones, reduce la contundencia en el área rival y la capacidad de recuperar balones en zonas de presión alta.”

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Y luego siguió: “Estados Unidos tomará la iniciativa mediante una presión alta sobre la salida mexicana. El volumen de llegadas de Estados Unidos genera una alta probabilidad de superar el arco rival.”

Por último expresó: “México mantiene peso a balón parado y en despliegues por las bandas, por lo que se contempla que logre descontar o igualar temporalmente, pero la intensidad y efectividad del equipo estadounidense terminaría marcando la diferencia de un gol en el tramo final.”

En sintesis

México y Estados Unidos juegan este sábado a las 20:00 horas CDMX un amistoso.

este sábado a las 20:00 horas CDMX un amistoso. Rafael Márquez busca su primer triunfo como entrenador de la Selección Mexicana.

como entrenador de la Selección Mexicana. Estados Unidos llega con ocho goles anotados tras vencer a Perú y Chile.