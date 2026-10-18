En los últimos tiempos, el América ha sido hogar para varios jugadores charrúas de nacimiento que han pasado por allí, algunos más tiempo, otros no tanto y algunos quedan. El país sudamericano cada vez está más entrelazado con la historia del equipo más grande de México y en Coapa abren las puertas para que nuevos lleguen.

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Hace un par de mercados, el América despidió a Rodrigo Aguirre y en la última ventana hizo lo mismo con Seba Cáceres y Thiago Espinosa. Sin embargo, llegó Santiago Bueno y ahora Brian Rodríguez tiene un compatriota nuevamente en la plantilla azulcrema. Fede Viñas y Cabecita Rodríguez, otros de los charrúas que estuvieron recientemente.

El vínculo entre el equipo mexicano y la nación sudamericana volvió a tomar fuerza en las últimas horas, a partir de un episodio que se volvió rápidamente viral en redes. Una estrella de Uruguay comentó una foto del ‘Rayito’ y causó revuelo en el mundo América, producto de la magnitud y jerarquía de quien reaccionó al posteo.

Este viernes, Brian Rodríguez realizó una publicación con imágenes de su renovación de contrato con las Águilas, donde aparecía con la camiseta con el dorsal “2030”. En los comentarios, Giorgian De Arrascaeta le escribió un ‘Brrrr’ que hizo reír al delantero, que le dio ‘me gusta’ al mensaje mientras todos contestaban el mismo.

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Giorgian De Arrascaeta, de 32 años de edad, es el “10” de Flamengo y de la Selección de Uruguay, además de uno de los jugadores más brillantes que tiene todo el continente. Por comodidad personal ha decidido hacer toda su carrera en Brasil, pero tuvo sobradas chances para irse a Europa que decidió reclinar por pedido de su familia.

A partir del comentario público de Giorgian De Arrascaeta, que rápidamente se llenó de ‘likes’, la afición lo invitó a sumarse a “la banda de los uruguayos” del América. Con los antecedentes de cómo le ha ido a otros compatriotas en el cuadro de Coapa, sin dudas también le saldrían bien las cosas, más conociendo todo su talento.

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Además del enganche del Flamengo, otros jugadores uruguayos también contestaron la públicación, muchos de ellos identificados con las Águilas del América. Entre los que escribieron, Búfalo Aguirre mostró su alegría por la continuidad de Brian en la institución, a lo que muchos usuarios reclamaron su regreso desde Tigres. ¿Lo convencerán a De Arrascaeta?