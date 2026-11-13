Se viene un evento deportivo extraordinario y en un escenario conocido por todo el mundo.

Uno de los encuentros más ansiados de este tramo del año es el que se disputará hoy entre Argentina y Uruguay, dos emblemáticos conjuntos de Sudamérica. Además de habituales contendientes en competencias continentales, arrastran una larga ‘enemistad deportiva’ que llenará de condimentos este amistoso internacional.

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Dentro de las particularidades que tendrá el enfrentamiento de este viernes será el cambio de sede para los partidos de la ‘Scaloneta’. Argentina abandonará el Estadio Monumental, su habitual anfitrión en Buenos Aires, y recibirá a Uruguay en otro recinto de la capital. La casa de River Plate no albergará el compromiso de turno.

El encuentro de esta noche se llevará a cambo en La Bombonera, el mítico estadio de Boca Juniors. Originalmente llamado “Estadio Alberto J. Armando”, este establecimiento se encargará de hacer la fiesta para el Argentina vs. Uruguay. Muchos jugadores de ambos equipos han jugado ya allí representando al propio Boca.

La Boca se tiñe de albiceleste para hoy [Foto: Getty]

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La modificación del escenario de los juegos de la Selección Argentina tiene que ver con una pelea entre River Plate y la Asociación del Futbol Argentino. Por una disputa dirigencial entre autoridades de ese club y del organismo regulador, le quitaron la sede al ‘Millonario’. Así, Argentina pasa a jugar en el estadio de su clásico rival.

Aunque La Bombonera tiene una capacidad para hasta 58 mil espectadores, se espera una cancha bastante ‘vacía’ por el contexto. La ausencia de Lionel Messi post despedida, los elevados precios de las localidades y el hecho de tratarse de un amistoso golpean a la asistencia del juego. Se notará la falta de aficionados en el recinto.

Para la visita, este estadio trae recuerdos agradables: Uruguay ganó en la casa de Boca recientemente ante Argentina, en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial pasado. Ahora, con un nuevo entrenador (Diego Forlán) intentarán repetir aquella gesta y buscar dar el batacazo a domicilio en el Clásico del Río de la Plata.