¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga 2026-27

Este domingo 18 de octubre, el Real Madrid recibirá al Sevilla en el duelo correspondiente a la Jornada 9 de LaLiga 2026-27 sobre la cancha del Estadio Santiago Bernabéu. Con el silbatazo inicial programado a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), las interrogantes principales giran en torno a la presencia de Kylian Mbappé en el esquema inicial.

Publicidad

Se proyecta que Kylian Mbappé salte como titular en el choque ante la escuadra hispalense. El atacante francés atraviesa por una dinámica colectiva sobresaliente, disputando la totalidad de los 90 minutos en cada uno de los compromisos del Real Madrid en la presente campaña, incluidos los torneos continentales; ante la oportunidad de escalar posiciones hacia los primeros tres peldaños de la clasificación, José Mourinho apostará por enviar a su referente ofensivo desde el arranque.

El cuadro merengue viene recuperando terreno tras el tropiezo por 2-1 ante el Atlético de Madrid, respondiendo con una victoria por 1-0 frente al Villarreal. A mitad de semana, la plantilla madridista firmó una remontada agónica 4-3 ante la Roma en la UEFA Champions League, por lo que buscará trasladar ese vuelo futbolístico al certamen local para dar el salto del cuarto al tercer escalón de la tabla.

Por su parte, el Sevilla transita por un panorama distante al registrado el año anterior. El conjunto rojiblanco se ubica en el quinto puesto a cuatro puntos de distancia del Real Madrid; sin embargo, tras caer 3-1 frente al Barcelona y firmar un empate 3-3 ante el Levante en la fecha previa, la escuadra andaluza intentará retomar la senda del triunfo en su visita a la capital.

Publicidad

Posible formación del Real Madrid

Thibaut Courtois

Trent Alezander-Arnold

Ibrahima Konaté

Dean Huijsen

Álvaro Carreras

Federico Valverde

Aurelien Tchouameni

Arda Güler

Jude Bellingham

Yan Diomande

Kylian Mbappé

Posible formación del Sevilla

Odysseas Vlachodimos

Juan Iglesias

Andrés Castrin

Kike Salas

Gabriel Suazo

Arouna Sangante

Lucien Agoumé

Chidera Ejuke

Youssouf Fofana

Félix Correia

Robbie Ure

En síntesis

Kylian Mbappé se proyecta como titular con Real Madrid ante Sevilla este 18 de octubre.

se proyecta como titular con Real Madrid ante Sevilla este 18 de octubre. Real Madrid vs. Sevilla se jugará a las 13:00 horas en la Jornada 9.

se jugará a las 13:00 horas en la Jornada 9. José Mourinho buscará llevar al Real Madrid del cuarto al tercer lugar de LaLiga.