Por qué Vinicius Jr. no juega el Real Madrid vs Sevilla

Esta es la razón por la cual Vinicius Jr. no estará presente en el duelo de hoy ante el Sevilla.

Este domingo el Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Sevilla para disputar la fecha 9 de LaLiga, sin embargo, este será el primer partido donde Jose Mourinho no podrá contar con Vinicius Jr. en su alineación, una de las bajas que después del partido de media semana en la Champions League podría no ser tan indispensable.

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¿Por qué no juega Vinicius?

Cabe mencionar que el estratega intentó sustituirlo, ya que justo a unas horas de ese duelo se dio a conocer su castigo de cuatro partidos sin jugar en España, donde claramente se perdería el duelo de hoy y el Clásico, por lo que no se le vio de la mejor manera en el partido y las sustituciones le vinieron bien a la plantilla para remontar.

El problema aquí es que serán cuatro duelos de castigo para el brasileño, por lo que este juego ante Sevilla es el primero de su suspensión. Ante ello, Mou tendrá que hacer modificaciones respecto a esta ausencia y empezar a planear los partidos que se vienen sin él, que aunque no le fue muy bien a media semana, es un elemento clave.

Este partido era importante para Mourinho, ya que es la primera vez que se enfrenta a este rival, después de que le arrebataran la final de la Europa League en un partido muy polémico cuando dirigía a la AS Roma, por lo que el estratega que no olvida, tiene una deuda pendiente contra ellos y deseaba contar con su mejor equipo, Vini entre ellos.

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Será hasta el partido ante el Celta de Vigo cuando Vini pueda regresar a la plantilla, sería cerca de un mes sin actividad en la liga de España, aunque la buena noticia es que tiene duelos en la Champions League que le permitirán no perder el ritmo de la competencia y para que su regreso no sea tan complicado con el equipo.

En síntesis