Ecuador y Bolivia se enfrentan este martes 17 de noviembre en un amistoso. Las posibles formaciones de ambos equipos para el partido.

La Selección de Ecuador recibe este martes 17 de noviembre a Bolivia en el Estadio Monumental de Guayaquil, en un compromiso que dará comienzo a las 17:30 horas (tiempo del centro de México). Para el último duelo amistoso de preparación de ‘La Tri’ en el año, la presencia de Moisés Caicedo figuraba como una de las principales interrogantes entre los aficionados.

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Todo apunta a que Moisés Caicedo formará parte del once titular frente al combinado boliviano. El mediocampista vio acción en el duelo de preparación anterior contra Costa Rica, donde disputó 84 minutos sin presentar ningún padecimiento físico, por lo que se prevé que porte nuevamente el brazalete de capitán, en esta ocasión para medirse ante ‘La Verde’.

El encuentro llega tras el primer triunfo de Marcelo Gallardo al frente del banquillo ecuatoriano, resultado con el que puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas. Frente a Costa Rica, el volante del Chelsea y Jordy Caicedo firmaron las dos anotaciones de la victoria por 2-0 en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Por su parte, la Selección de Bolivia no logra levantar cabeza desde que quedó eliminada en el repechaje rumbo al Mundial 2026. A partir de aquella serie frente a Irak, el cuadro altiplánico acumula cinco descalabros al hilo, inercia negativa a la que buscarán poner punto final en su visita a territorio ecuatoriano.

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🇪🇨 HOY JUEGA LA TRI 🇪🇨



🆚 🇧🇴

⌚️ 18H30 (ECU)

🏟️ Estadio Banco Pichincha

⚔️ Amistoso Internacional#SelecciónMayor 🇪🇨 pic.twitter.com/FGDoro99ZW — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) November 17, 2026

Posible alineación de Ecuador

Gonzalo Valle

Ángelo Preciado

Félix Torres

Willian Pacho

Bryan Ramírez

Moisés Caicedo

Jordy Alcivar

John Yeboah

Jeremy Sarmiento

Anthony Valencia

Jordy Caicedo.

Posible alineación de Bolivia

Carlos Lampe

Diego Rocha

Luis Morales

Diego Arroyo

Roberto Fernández

Héctor Cuéllar

Óscar López

Ramiro Vaca

Carlos Melgar

Miguel Terceros

Nabil Nacif

Óscar Villegas.

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En síntesis