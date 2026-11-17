La Selección de Ecuador recibe este martes 17 de noviembre a Bolivia en el Estadio Monumental de Guayaquil, en un compromiso que dará comienzo a las 17:30 horas (tiempo del centro de México). Para el último duelo amistoso de preparación de ‘La Tri’ en el año, la presencia de Moisés Caicedo figuraba como una de las principales interrogantes entre los aficionados.
Todo apunta a que Moisés Caicedo formará parte del once titular frente al combinado boliviano. El mediocampista vio acción en el duelo de preparación anterior contra Costa Rica, donde disputó 84 minutos sin presentar ningún padecimiento físico, por lo que se prevé que porte nuevamente el brazalete de capitán, en esta ocasión para medirse ante ‘La Verde’.
El encuentro llega tras el primer triunfo de Marcelo Gallardo al frente del banquillo ecuatoriano, resultado con el que puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas. Frente a Costa Rica, el volante del Chelsea y Jordy Caicedo firmaron las dos anotaciones de la victoria por 2-0 en el Estadio Olímpico Atahualpa.
Por su parte, la Selección de Bolivia no logra levantar cabeza desde que quedó eliminada en el repechaje rumbo al Mundial 2026. A partir de aquella serie frente a Irak, el cuadro altiplánico acumula cinco descalabros al hilo, inercia negativa a la que buscarán poner punto final en su visita a territorio ecuatoriano.
🇪🇨 HOY JUEGA LA TRI 🇪🇨— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) November 17, 2026
🆚 🇧🇴
⌚️ 18H30 (ECU)
🏟️ Estadio Banco Pichincha
⚔️ Amistoso Internacional#SelecciónMayor 🇪🇨 pic.twitter.com/FGDoro99ZW
Posible alineación de Ecuador
- Gonzalo Valle
- Ángelo Preciado
- Félix Torres
- Willian Pacho
- Bryan Ramírez
- Moisés Caicedo
- Jordy Alcivar
- John Yeboah
- Jeremy Sarmiento
- Anthony Valencia
- Jordy Caicedo.
Posible alineación de Bolivia
- Carlos Lampe
- Diego Rocha
- Luis Morales
- Diego Arroyo
- Roberto Fernández
- Héctor Cuéllar
- Óscar López
- Ramiro Vaca
- Carlos Melgar
- Miguel Terceros
- Nabil Nacif
- Óscar Villegas.
En síntesis
- Moisés Caicedo sería titular como capitán de Ecuador en el amistoso contra Bolivia.
- El 17 de noviembre juegan Ecuador y Bolivia en el Estadio Monumental de Guayaquil.
- Marcelo Gallardo ganó su primer juego con Ecuador por 2-0 ante Costa Rica.