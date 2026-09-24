Dónde ver EN VIVO Corea del Sur vs. Ecuador por el amistoso internacional: canales de TV y streaming

Corea del Sur y Ecuador se enfrentan este jueves 24 de septiembre por un amistoso internacional de la Fecha FIFA.

Corea del Sur y Ecuador se enfrentan este jueves 24 de septiembre por un encuentro amistoso internacional de la Fecha FIFA. El choque se llevará a cabo en el Suwon World Cup Stadium (conocido como Big Bird Stadium) y arrancará a partir de las 05:00hs (tiempo del Centro de México).

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Este compromiso marca la apertura de la gira asiática de la escuadra sudamericana, un duelo atípico para el público latinoamericano por la diferencia horaria que obligará a madrugar para seguir la acción en directo.

¿Por dónde ver el partido?

El amistoso entre Corea del Sur y Ecuador de este jueves 24 de septiembre se transmitirá a través de los siguientes canales y plataformas de streaming:

México: Star+ / ESPN / FOX Sports (plataformas con derechos de amistosos internacionales FIFA)

Star+ / ESPN / FOX Sports (plataformas con derechos de amistosos internacionales FIFA) Ecuador: Teleamazonas (señal abierta), TC Televisión y canal de YouTube de KBS

Teleamazonas (señal abierta), TC Televisión y canal de YouTube de KBS Sudamérica: ESPN / Disney+ Premium

ESPN / Disney+ Premium Estados Unidos: FOX Sports, Telemundo Deportes, ViX

FOX Sports, Telemundo Deportes, ViX España: DAZN / Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado local, Corea del Sur llega a este compromiso consolidada como una de las potencias continentales de Asia. El conjunto surcoreano buscará hacer valer su localía e imponer su habitual despliegue físico y dinamismo para dominar a su rival desde los primeros minutos.

Por su parte, Ecuador afronta este encuentro con una enorme expectativa, ya que significará el debut oficial del director técnico argentino Marcelo Gallardo al frente de La Tri. El nuevo estratega buscará plasmar su estilo de juego intenso desde el primer minuto en este choque internacional preparatorio antes de medirse ante Japón en las siguientes fechas de la gira.

En sintesis

Corea del Sur y Ecuador juegan un amistoso de Fecha FIFA este jueves.

juegan un amistoso de Fecha FIFA este jueves. Marcelo Gallardo debutará como técnico de Ecuador en el Suwon World Cup Stadium.

de Ecuador en el Suwon World Cup Stadium. Teleamazonas, Disney+ y Star+ transmiten el partido a las 05:00 horas de México.