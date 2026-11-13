Este viernes 13 de noviembre se disputan varios amistosos internacionales y uno de ellos tiene como protagonistas a Ecuador y a Costa Rica. Ambas selecciones se enfrentan en el Olímpico Atahualpa de Quito y comienza a las 18:00hs (Ciudad de México).
Marcelo Gallardo, el flamante entrenador de Ecuador, todavía no pudo ganar con Ecuador y buscará su primera alegría con el Tricolor. Lo positivo para el técnico argentino es que podrá contar con Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez, jugadores que no estuvieron en la Fecha FIFA pasada.
Por su parte, Costa Rica inicia una nueva etapa tras la designación oficial de Bryan Ruiz como entrenador principal de La Sele. El conjunto centroamericano llega tras cerrar su participación en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27 con triunfos sobre Nicaragua (3-0) y Haití (2-0), y afrontará este compromiso en la altura de Quito con una convocatoria renovada que no incluye a Keylor Navas.
La probable alineación de Ecuador
- Hernán Galíndez
- Ángelo Preciado
- Jackson Porozo
- Willian Pacho
- Piero Hincapié
- Moisés Caicedo
- Jordy Alcívar
- Pedro Vite
- Kenny Arroyo
- Nilson Angulo
- Jordy Caicedo
La probable alineación de Costa Rica
- Patrick Sequeira
- Kenay Myrie
- Juan Pablo Vargas
- Francisco Calvo
- Joseph Mora
- Roan Wilson
- Andrey Soto
- Douglas López
- Josimar Alcócer
- Carlos Mora
- Manfred Ugalde