¿Por qué no juega Keylor Navas en Ecuador vs. Costa Rica por el amistoso internacional?

Keylor Navas no está presente en el amistoso de Costa Rica ante Ecuador. El motivo de la ausencia del portero de Pumas.

Ecuador y Costa Rica se enfrentan este viernes 13 de noviembre en un amistoso internacional. El partido entre ambas selecciones comienza a partir de las 18:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Olímpico Atahualpa, ubicado en Quito.

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Costa Rica se enfrentará con dos selecciones sudamericanas importantes (primero contra Ecuador y luego ante Argentina) y, por desgracia, el flamante entrenador Bryan Ruiz no podrá contar con Keylor Navas. El histórico portero no fue convocado en esta Fecha FIFA.

Keylor Navas no forma parte de la nómina por un acuerdo entre el jugador y Bryan Ruiz. En los últimos días se produjo una confusión con el portero tico debido a una supuesta operación que iba a realizarse para tratarse una lesión en su rodilla derecha.

Sin embargo, el portero de Pumas no pasará por el quirófano aunque el malestar en la rodilla es verdadero, por lo que el acuerdo entre Bryan Ruiz y el futbolista fue que no sea convocado en esta Fecha FIFA así aprovechaba estos días de descanso para hacer reposo y a la vez un tratamiento específico.

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El entrenador de Costa Rica mencionó en una conferencia de prensa que la prioridad es que Keylor Navas se recupere bien de este malestar físico y que no valía la pena arriesgarlo en estos amistosos. Por lo tanto, el portero tico no tendrá problemas en atajar cuando Pumas vuelva a competir el próximo sábado 21 ante Rayados.

En síntesis