La Copa Africana de Naciones ya está en marcha y algunos de los mejores equipos de Europa sufren por las ausencias de sus figuras durante el desarrollo del torneo de selecciones. Estrellas como Mohamed Salah, Achraf Hakimi o Victor Oshimen, entre otras, buscarán llevar a sus respectivos países a la gloria y no hay un candidato claro.

Ahora bien, otro crack de talla mundial sí se mojó y reveló cuál es su seleccionado favorito para quedarse con el trofeo. Estamos hablando de Kylian Mbappé, quien estuvo en el continente africano para presenciar el torneo aprovechando sus días de descanso en Real Madrid. ¿Quién es su favorito? Marruecos.

En la previa del tercer encuentro de fase de grupos, Hakimi platicó en rueda de prensa y reveló: “A Mbappé le gusta mucho Marruecos. Viene aquí a menudo. Disfruta del país, de la comida. Estoy muy contento de que haya venido a ver el partido. Le ha gustado nuestro equipo y ha dicho que hemos mejorado y que podemos ganar esta Copa Africana de Naciones“.

¿Por qué Marruecos?

Al margen de que el seleccionado de Marruecos ha sido el más fuerte del continente en los últimos años, lo cierto es que la afinidad de Kylian Mbappé se explica en su relación de amistad con Achraf Hakimi, lateral marroquí con pasado en Real Madrid y con quien compartió en Paris Saint-Germain.

Cabe recordar que Mbappé también tiene raíces camerunesas por parte de su padre y argelinas por el lado de su madre. Sin embargo, Kylian lució la playera de Marruecos en un palco del estadio de Rabat durante el segundo partido de dicho seleccionado.

