Mientras Kylian Mbappé cuesta 200 millones, el valor de mercado de Lionel Messi

A pesar de encontrarse en la etapa final de su carrera, Lionel Messi sigue siendo una de las grandes referencias del fútbol mundial y continúa dando que hablar dentro y fuera del campo. Con 38 años, el capitán argentino mantiene un rol protagónico en Inter Miami y demuestra que su influencia va mucho más allá de la edad y del mercado de fichajes.

En la otra vereda aparece Kylian Mbappé, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El delantero francés se ha consolidado como una de las máximas figuras del Real Madrid, siendo determinante en los partidos importantes y confirmando por qué es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad.

La diferencia generacional entre ambos también se refleja en los números del mercado. De acuerdo con Transfermarkt Mbappé tiene una cotización de 20 millones de euros, una cifra que lo coloca en la élite absoluta del futbol de la actualidad.

En contraste, el valor de mercado de Lionel Messi está estimado en 15 millones, un número lógico si se tiene en cuenta su edad y el tramo de carrera que atraviesa. Sin embargo, esa cifra no representa el impacto real que el rosarino sigue teniendo en lo deportivo, lo mediático y lo comercial.

La evolución de Mbappé

Kylian Mbappé comenzó a llamar la atención del fútbol europeo en AS Monaco, donde su irrupción fue inmediata. En la temporada 2017/18, cuando pasó a PSG a préstamo, su valor ya se ubicaba en torno a los 35 millones de euros, una cifra alta para un jugador tan joven, pero todavía lejos de lo que vendría después.

Tras consolidarse en París y completar su llegada definitiva al club francés, su cotización dio un salto enorme. En 2018, luego de finalizar el préstamo y quedarse en PSG, su valor de mercado subió hasta los 120 millones de euros, reflejando su impacto en la Ligue 1 y en competiciones internacionales.

Con el paso de las temporadas, Mbappé no solo sostuvo ese nivel, sino que lo elevó. En los años siguientes se mantuvo en la franja más alta del mercado, alcanzando picos cercanos a los 180 millones de euros, cifra reservada únicamente para futbolistas considerados superestrellas globales.

Finalmente, tras su llegada al Real Madrid como agente libre en 2024/25, su valor volvió a dispararse. A pesar de haber llegado sin costo de transferencia, su rendimiento y estatus lo colocaron nuevamente en lo más alto del mercado.

La evolución de Mbappé (Transfermarkt)

Así fue bajando el valor de mercado de Lionel Messi

Lionel Messi dio el salto definitivo al primer equipo del FC Barcelona en 2005, luego de formarse en Barcelona B. En aquel momento, con apenas 18 años, su valor de mercado rondaba los 3 millones de euros, una cifra modesta que rápidamente quedaría desactualizada por lo que vendría después.

Con el paso de los años, Messi se convirtió en el mejor jugador del mundo y en el gran símbolo del club catalán. Su valor fue creciendo temporada tras temporada, alcanzando picos históricos durante su mejor etapa en Barcelona, cuando llegó a estar valuado en cifras cercanas a los 180 millones de euros, algo inédito para un futbolista en ese entonces.

En 2021, tras su salida del Barcelona, Messi firmó con Paris Saint-Germain como agente libre. A pesar de no haber costo de transferencia, su valor de mercado seguía siendo altísimo y se estimaba en torno a los 80 millones de euros, reflejo de su jerarquía y vigencia en la élite del fútbol mundial.

Dos años más tarde, en 2023, Messi dejó el PSG para sumarse al Inter Miami de la MLS, nuevamente como jugador libre. En ese momento, su valor de mercado descendió hasta los 35 millones de euros, en línea con su edad y el cambio de liga, aunque su impacto mediático y deportivo siguió siendo enorme.

Hoy, con 38 años y en la etapa final de su carrera, Lionel Messi está valuado en 15 millones de euros. Una cifra lejana a sus mejores registros, pero que no opaca su legado ni su capacidad para seguir dando que hablar dentro y fuera de la cancha.

Así fue bajando el valor de Messi (Transfermarkt)

En síntesis