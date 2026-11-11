Kylian Mbappé será baja clave ante Italia: ¿qué le pasó a la estrella de Francia?

Francia e Italia será uno de los partidos más interesantes de la jornada de UEFA Nations League, pero Les Bleus no podrán contar con Kylian Mbappé en sus filas.

En el marco de la última Fecha FIFA de 2026, el balompié del Viejo Continente entra en terreno definitorio con la repartición de los boletos hacia la ronda eliminatoria de la UEFA Nations League. Dentro de la cartelera estelar de la pausa internacional destaca el vibrante clásico europeo entre Francia e Italia, potencias que chocarán este jueves 12 de noviembre en suelo transalpino.

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Instalados en el Grupo A de la Liga A, el cuadro galo comanda el sector con 10 unidades, mientras que la ‘Azzurra‘ marcha como su más cercano perseguidor con siete puntos, ocupando ambos los sitios de privilegio rumbo a la siguiente fase. Con Bélgica estancada en el tercer peldaño en zona de playoff por la permanencia, un eventual tropiezo de Les Bleus podría comprometer su boleto hacia el Final Four, reto de máxima exigencia que deberán encarar sin la presencia de su máxima figura, Kylian Mbappé.

Mbappé, descartado para enfrentar a Italia

De acuerdo con información adelantada por el prestigioso diario L’Équipe, Mbappé padece una molestia muscular en la zona de los isquiotibiales. Pese a que los primeros exámenes médicos descartaron una lesión de gravedad, el rotativo francés confirmó que el cuerpo médico y técnico determinaron preservar al atacante, quedando formalmente descartado para medirse ante la escuadra italiana.

El estelar ariete del Real Madrid venía de rubricar una de las dianas en la contundente victoria a domicilio 3-0 frente al Valencia que dirige Javier Aguirre el pasado fin de semana en LaLiga. No obstante, la sobrecarga en el isquiotibial le impidió entrenar al parejo de sus compañeros durante las sesiones realizadas en el Centro Nacional de Futbol de Clairefontaine, búnker y sede de concentración de la Federación Francesa de Futbol (FFF).

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Senny Mayulu (PSG) rejoint l’Équipe de France dès cet après midi. pic.twitter.com/0FtbhG5vCb — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 11, 2026

Ante la repentina baja del astro madrileño, la FFF confirmó la convocatoria de emergencia de Senny Mayulu, talentoso mediapunta de 20 años perteneciente a las filas del París Saint-Germain, quien se incorporará de inmediato al plantel comandado por Zinedine Zidane. Aun con la ausencia de su referente ofensivo, el timonel galo ya cuenta con experiencia solventando el funcionamiento colectivo sin su capitán en la pizarra.

Durante la pasada ventana extendida de septiembre y octubre, Mbappé tuvo que abandonar el campo entre algodones tras marcar el tanto del triunfo en el debut ante Turquía. Sin su líder sobre la cancha, Les Bleus demostraron fondo de armario al cosechar un par de victorias frente a Bélgica (1-0 y 4-1) y firmar una igualada 1-1 ante la propia Italia en el Stade de France, antecedentes que respaldan el optimismo francés de cara a esta revancha sobre la grama del mítico estadio San Siro en Milán.

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En síntesis