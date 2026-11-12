Cuypers revela cómo su paso de la MLS a la Liga MX le abrió las puertas de la Selección de Bélgica

Con su primer llamado a la Selección de Bélgica, Hugo Cuypers posicionó a la Liga MX muy por encima de la MLS.

La Major League Soccer atraviesa un acelerado proceso de expansión comercial durante los últimos años, impulsado especialmente por el fenómeno mediático de Lionel Messi. Sin embargo, en el terreno estrictamente deportivo y de prestigio internacional, la Liga MX se mantiene posicionada como una competencia de mayor jerarquía que nutre a selecciones nacionales no sólo de México, sino también de las potencias de Europa.

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La prueba fehaciente de esta realidad fue expuesta ni más ni menos que por Hugo Cuypers. El atacante europeo, quien aterrizó recientemente en las filas de los Rayados de Monterrey procedente de la MLS, concretamente del Chicago Fire, reveló de qué manera el balompié azteca le brindó la vitrina y el impulso necesarios para alcanzar la selección mayor de Bélgica.

En una reveladora entrevista concedida al diario belga Nieuwsblad, Cuypers compartió detalles sobre cómo su desembarco en el futbol mexicano catapultó su carrera internacional: “En México tengo más posibilidades de ser convocado que en la MLS. La liga mexicana es más fuerte que la MLS. Se juega mucho más al estilo europeo, con mayor intensidad y un nivel más cercano al de Europa“.

Ni siquiera consagrándose como referente goleador de la MLS con el Chicago Fire logró entrar en el radar de los Diablos Rojos. No obstante, bastó que comenzara a agitar las redes con la camiseta de Monterrey para recibir su primer llamado con Bélgica, concretando su esperado debut oficial en el choque de la UEFA Nations League frente a Turquía este jueves 12 de noviembre, donde disputó 11 minutos ingresando desde el banquillo de suplentes.

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La pasión en la Liga MX y la MLS

Más allá de los reflectores y el músculo financiero que rodean a la Liga MX y a la MLS, la mística y cultura futbolística terminan erigiéndose como un factor determinante sobre el peso real que tiene este deporte en ambas latitudes. Ese ambiente ferviente sirvió igualmente como un aliciente decisivo para que Cuypers aceptara el reto de incorporarse a La Pandilla.

Al profundizar en los motivos que inclinaron la balanza para fichar con Monterrey, el delantero belga externó su necesidad de reencontrarse con el rigor competitivo y la comunión con las tribunas: “Quería volver a sentir pasión, emociones e intensidad. Y aquí sí lo encuentro. En México, seis o siete clubes juegan constantemente ante 40 mil o 50 mil aficionados“.

Para rematar, el artillero lanzó un dardo contundente hacia el campeonato estadounidense, asegurando que ni siquiera sus instancias eliminatorias logran transmitir verdadera trascendencia: “En la MLS el futbol no es prioridad. Hasta los Playoffs se siente como una liga de preparación. Quería volver a sentir pasión, emociones e intensidad. Y eso lo encuentro en Monterrey“, concluyó Cuypers.

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En síntesis