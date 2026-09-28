Luxemburgo vs. Islandia: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Luxemburgo y Islandia se enfrentan este martes 29 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El martes 29 de septiembre, Luxemburgo e Islandia se cruzan en la segunda jornada de la Liga de Naciones con la idea de despegarse rápido en la tabla de su grupo.

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Todavía es momento de sacar diferencias antes de que el calendario se complique, y ninguno de los dos quiere arrancar con dudas en esta edición del torneo.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

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La actualidad de ambos equipos

Luxemburgo llega con el envión de un triunfo ajustado: ganó 2-1 como visitante ante Bulgaria y con eso sumó sus primeros tres puntos, que hoy lo tienen en la posición 18 del certamen. No es un dato menor para un equipo que suele pelear en la parte baja de estas tablas continentales.

Islandia, en cambio, se quedó con la sensación de haber dejado algo en el camino: empató 1-1 de local frente a Estonia y apenas rasguñó un punto en su presentación. La posición 26 que ocupa refleja ese comienzo tibio, y la visita a Luxemburgo aparece como la chance de corregir el rumbo cuanto antes.

El historial entre Luxemburgo y Islandia

El historial entre ambos tiene a Islandia como el más ganador, con 3 victorias contra 1 de Luxemburgo y 3 empates en siete cruces, con una diferencia de gol mínima (9 contra 8). La paridad quedó clara en el enfrentamiento más reciente, un 1-1 en 2023, aunque antes de ese partido Luxemburgo había dado el golpe con un 3-1 en casa.

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Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/10/2023 Islandia vs. Luxemburgo 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 08/09/2023 Luxemburgo vs. Islandia 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 14/11/2009 Luxemburgo vs. Islandia 1-1 Friendlies 09/03/1999 Luxemburgo vs. Islandia 1-2 Friendlies 07/09/1993 Islandia vs. Luxemburgo 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 20/05/1993 Luxemburgo vs. Islandia 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/03/1990 Luxemburgo vs. Islandia 1-2 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 3 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 5 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 6 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 7 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 8 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 9 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 10 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 11 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 14 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 15 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 16 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 17 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 39 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 40 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 41 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 43 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 44 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 12:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

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En síntesis