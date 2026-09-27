¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Columbus Crew vs. Inter Miami por la MLS 2026

Columbus Crew recibe a Inter Miami este domingo por la MLS 2026, con la expectativa de que Lionel Messi este desde el arranque del encuentro.

A partir de las 17:00 horas del tiempo del centro de México, Inter Miami se mide ante el Columbus Crew sobre la cancha del Lower.com Field en busca de retomar la senda del triunfo en la MLS. Con el objetivo de sumar de a tres como visitante, existe enorme expectativa en la afición por la presencia desde el inicio de Lionel Messi en el compromiso dominical.

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Las Garzas llegan con un envión de confianza tras imponerse 2-0 sobre Cruz Azul en la Campeones Cup, firmando un arranque positivo en la era de Cristian “Kily” González como director técnico. No obstante, el conjunto de Florida no ha logrado plasmar esa contundencia en el certamen local, donde la semana anterior rescató un amargo empate 2-2 frente a San Diego FC en casa.

Pese a cruzarse con la Fecha FIFA, el cuadro de Miami mantiene a sus principales figuras sobre el terreno de juego. A diferencia de Germán Berterame, quien reportó a los entrenamientos de la Selección Mexicana, Lionel Messi y Rodrigo De Paul se incorporarán posteriormente con la Selección Argentina para el compromiso del 6 de octubre frente a Benín, por lo que dirán presente en el duelo ante The Crew.

Por el lado del conjunto local, Columbus Crew ha tenido que reestructurar su ataque en la temporada 2026 de la MLS tras la partida de Jacen Russell-Rowe al Toulouse de Francia. Distante de las posiciones de vanguardia, el equipo de Ohio se ubica en el peldaño 28 de la tabla general con siete triunfos, cinco empates y 14 derrotas en 26 cotejos, aunque la victoria 2-1 sobre Orlando City el fin de semana pasado renovó la ilusión para buscar un segundo triunfo al hilo en casa.

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La posible alineación de Inter Miami

Rocco Rios Novo

Facundo Mura

Gonzalo Luján

Maximiliano Falcón

Sergio Reguilón

Casemiro

Rodrigo De Paul

Yannick Bright

Lionel Messi

Luis Suárez

Riquelme Fillipi

La posible alineación de Columbus Crew

Patrick Schulte

Mohamed Farsi

Eric Bailly

Sean Zawadzki

Malte Amundsen

Anass Zaroury

André Gomes

Taha Habroune

Brais Méndez

Santiago Rodríguez

Josef Martínez

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En síntesis