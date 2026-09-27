¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Noruega vs. Portugal por la UEFA Nations League 2026-27?

La selección de Portugal afronta un duelo determinante frente a Noruega en una nueva jornada de la UEFA Nations League 2026-27, pero todas las miradas antes del pitazo inicial se concentraron en la planilla oficial. La estrella y capitán luso, Cristiano Ronaldo, no saltará al campo de juego desde el arranque.

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El motivo por el que no juega Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Noruega

La razón de su permanencia en el banquillo responde a una firme decisión táctica del director técnico Jorge Jesus. El estratega portugués optó por modificar el esquema ofensivo del equipo para este choque internacional, inclinándose por enviar al Bicho al banco de suplentes y apostar desde el inicio por la presencia de Gonçalo Ramos como la principal referencia de área.

Sin embargo, la postura adoptada por el entrenador no deja de llamar la atención dentro del ambiente futbolístico. Esta suplencia se produce justo en medio de una ola de múltiples cuestionamientos sobre el rendimiento reciente de Ronaldo, con sectores de la prensa y de la afición analizando con lupa su impacto físico y futbolístico durante las últimas presentaciones.

De esta manera, Cristiano aguardará su oportunidad junto al cuerpo técnico para saltar al terreno en el complemento, buscando demostrar su vigencia habitual y acallar las críticas que rondan sobre su presente.

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En síntesis