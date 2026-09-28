Dónde ver EN VIVO España vs. Croacia por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

España y Croacia llegan con puntaje perfecto a esta segunda fecha de la Liga de Naciones y el martes 29 de septiembre se cruzan con la chance de despegarse en la tabla de su grupo.
Ninguno quiere ceder terreno tan temprano en la competencia, así que hay algo más que el prestigio en juego: quedarse con los tres puntos significa meterle presión al resto del grupo desde ya.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
La actualidad de ambos equipos
España viene de un triunfo ajustado, 3-2 en su visita a Inglaterra, resultado que le permitió arrancar con los tres puntos en el bolsillo y le da un envión anímico importante para este compromiso. Ganar afuera y con ese marcador siempre deja buenas sensaciones antes de un partido de este calibre.
Croacia tampoco perdió tiempo: se impuso 2-1 como visitante ante República Checa y también llega con puntaje ideal. El equipo sabe que un buen resultado ante España lo pondría en una posición cómoda para pelear el grupo desde el inicio.
El historial entre España y Croacia
El historial reciente entre ambos favorece claramente a España, que ganó siete de los once cruces disputados por tres de Croacia, con dos empates en el medio. La diferencia de gol también es contundente: 23 tantos a favor de España contra 12 de Croacia en ese recorrido.
El antecedente más cercano fue un 3-0 a favor de España en 2024, aunque el enfrentamiento previo había terminado igualado sin goles. La serie tuvo de todo, incluido un 6-0 en 2018 y una definición por 5-3 en 2021, así que la paridad de las últimas citas no siempre se reflejó en el resultado final.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/06/2024
|España vs. Croacia
|3-0
|UEFA European Championship
|18/06/2023
|Croacia vs. España
|0-0
|UEFA Nations League
|28/06/2021
|Croacia vs. España
|3-5
|UEFA European Championship
|15/11/2018
|Croacia vs. España
|3-2
|UEFA Nations League
|11/09/2018
|España vs. Croacia
|6-0
|UEFA Nations League
|21/06/2016
|Croacia vs. España
|2-1
|UEFA European Championship
|18/06/2012
|Croacia vs. España
|0-1
|UEFA European Championship
|07/06/2006
|Croacia vs. España
|1-2
|Friendlies
|22/02/2000
|Croacia vs. España
|0-0
|Friendlies
|04/05/1999
|España vs. Croacia
|3-1
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Austria
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|2
|Montenegro
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|+2
|6
|3
|Grecia
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|4
|Portugal
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|5
|Lituania
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|6
|Países Bajos
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|7
|Ucrania
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|8
|Finlandia
|1
|1
|0
|0
|7
|0
|+7
|3
|9
|Suiza
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|10
|Irlanda
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|11
|Eslovaquia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|12
|Albania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|13
|Bélgica
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|14
|Armenia
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|15
|Dinamarca
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|16
|España
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|17
|Croacia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|18
|Luxemburgo
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|19
|Suecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|20
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|21
|Francia
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|22
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|23
|Noruega
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|+0
|3
|24
|Kosovo
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|25
|Azerbaiyán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|26
|Islandia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|27
|Estonia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|28
|Islas Feroe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|29
|Kazajistán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|30
|Gibraltar
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|31
|Eslovenia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|32
|Escocia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|33
|Polonia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|34
|Bosnia y Herzegovina
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|35
|Chipre
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|36
|Alemania
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|37
|Andorra
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|38
|Georgia
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|39
|Letonia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|40
|Inglaterra
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|41
|República Checa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|42
|Bulgaria
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|43
|Rumania
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|44
|Hungría
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|45
|Turquía
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|46
|Serbia
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|47
|Moldavia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Bielorrusia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|49
|Italia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|50
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|51
|Gales
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|52
|Macedonia del Norte
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|53
|Israel
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|54
|San Marino
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|-7
|0
Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 10:00 hs
- Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 12:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- España y Croacia se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- España suma 3 puntos tras vencer a Inglaterra.
- Croacia suma 3 puntos tras vencer a República Checa.