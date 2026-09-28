Moldavia vs. Islas Feroe en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Moldavia y Islas Feroe se enfrentan este martes 29 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Este martes 29 de septiembre, Moldavia recibe a Islas Feroe con la necesidad de arrancar a sumar en la Liga de Naciones.

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Los dos equipos llegan sin puntos claros del cierre reciente y esta segunda fecha puede marcar el rumbo del grupo. Ninguno quiere quedar relegado tan pronto en la tabla.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

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La actualidad de ambos equipos

Moldavia viene de perder 0-2 como visitante ante Eslovaquia y todavía no pudo sumar en este arranque de Liga de Naciones. La posición 47 entre 54 equipos refleja un presente complicado que el local intentará revertir de local.

Islas Feroe, en cambio, rescató un empate 1-1 en casa frente a Kazajistán y ya tiene un punto en el bolsillo. Está más arriba en la tabla general, en el puesto 28, y llega con la idea de dar otro paso para meterse en zona de ascenso de grupo.

El historial entre Moldavia y Islas Feroe

El historial entre ambos es corto, apenas dos antecedentes, pero le sonríe a Islas Feroe. En el más reciente, jugando en su cancha, los feroeses se impusieron 2-1. Antes, en Moldavia, el resultado había sido un empate 1-1. En total, Moldavia no pudo ganarle a Islas Feroe en ninguno de esos cruces, con una diferencia de gol ajustada, 3 a 2 a favor del equipo insular.

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Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/09/2021 Islas Feroe vs. Moldavia 2-1 2021/2022 25/03/2021 Moldavia vs. Islas Feroe 1-1 2021/2022

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 3 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 5 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 6 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 7 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 8 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 9 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 10 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 11 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 14 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 15 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 16 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 17 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 39 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 40 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 41 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 43 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 44 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 12:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

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En síntesis