El viejo conocido Estadio Azteca entró en etapas de remodelaciones hace unos largos meses para estar en óptimas condiciones de cara a la próxima Copa del Mundo que se llevará a cabo a mitad de año en México, Estados Unidos y Canadá. En ese sentido, la expectativa del ahora llamado Banorte de América esperaba obtener un reconocimiento que finalmente no llegó por parte de los expertos que eligieron al mejor estadio del mundo.

El Estadio Santiago Bernabéu: el mejor del mundo

En los World Football Summit Awards se realizó la elección de la casa del futbol más destacada de todas y la ganadora fue la del Real Madrid, el Estadio Santiago Bernabéu. La Casa Blanca posee un recinto de lujo, jamás visto en la historia del deporte, que cuenta con tecnología de primer nivel en cada una de sus áreas y la capacidad de proporcionar la comodidad necesaria a quienes lo habitan, desde jugadores y planteles hasta reporteros, encargados de prensa y espectadores.

Claro que el Santiago Bernabéu tiene el respeto ganado del mundo de forma unánime, sin embargo, lo que esperaba el Azteca era ser reconocido por sus esfuerzos y su búsqueda de transformarse en un establecimiento de élite. Las distintas remodelaciones permitirán albergar público de todo el mundo con la misión de que se sientan como en casa.

El Estadio Azteca está listo para ser sede central del Mundial 2026. (GETTY IMAGES)

El nuevo Coloso de Santa Úrsula contará con una cancha de sistema híbrido de pasto natural y succión de agua e inyección de aire. Nuevas butacas, baños y zonas de comida. También 2 mil 200 metros de pantalla LED dentro y fuera del recinto. Contará con 1200 antenas para mayor conectividad de Wi-Fi gratuito y servicios de cashless.

En la discusión tampoco se pudo imponer el Estadio Monumental de River Plate. En Buenos Aires, el Millonario se encargó de ser un club modelo con numerosas refacciones que le permitieron ampliar la capacidad de manera considerable y mejorar por completo las instalaciones. De hecho, la intención es construir un nuevo techo que, a su vez, le otorgaría a la institución de agregar miles de butacas nuevas para que más espectadores puedan asistir al lugar.

