Es tendencia:
logotipo del encabezado
FUTBOL INTERNACIONAL

Ni el Monumental de River ni el Banorte de América: expertos eligen al Santiago Bernabéu como el mejor estadio del mundo

El Azteca fue ignorado en una discusión que despertó un interesante debate entre los amantes del futbol.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
Los aficionados del Real Madrid terminaron felices en la elección del mejor estadio del mundo.
© IMAGEN GENERADA POR IALos aficionados del Real Madrid terminaron felices en la elección del mejor estadio del mundo.

El viejo conocido Estadio Azteca entró en etapas de remodelaciones hace unos largos meses para estar en óptimas condiciones de cara a la próxima Copa del Mundo que se llevará a cabo a mitad de año en México, Estados Unidos y Canadá. En ese sentido, la expectativa del ahora llamado Banorte de América esperaba obtener un reconocimiento que finalmente no llegó por parte de los expertos que eligieron al mejor estadio del mundo.

Publicidad

El Estadio Santiago Bernabéu: el mejor del mundo

En los World Football Summit Awards se realizó la elección de la casa del futbol más destacada de todas y la ganadora fue la del Real Madrid, el Estadio Santiago Bernabéu. La Casa Blanca posee un recinto de lujo, jamás visto en la historia del deporte, que cuenta con tecnología de primer nivel en cada una de sus áreas y la capacidad de proporcionar la comodidad necesaria a quienes lo habitan, desde jugadores y planteles hasta reporteros, encargados de prensa y espectadores.

Claro que el Santiago Bernabéu tiene el respeto ganado del mundo de forma unánime, sin embargo, lo que esperaba el Azteca era ser reconocido por sus esfuerzos y su búsqueda de transformarse en un establecimiento de élite. Las distintas remodelaciones permitirán albergar público de todo el mundo con la misión de que se sientan como en casa.

El Estadio Azteca está listo para ser sede central del Mundial 2026. (GETTY IMAGES)

El Estadio Azteca está listo para ser sede central del Mundial 2026. (GETTY IMAGES)

Publicidad

El nuevo Coloso de Santa Úrsula contará con una cancha de sistema híbrido de pasto natural y succión de agua e inyección de aire. Nuevas butacas, baños y zonas de comida. También 2 mil 200 metros de pantalla LED dentro y fuera del recinto. Contará con 1200 antenas para mayor conectividad de Wi-Fi gratuito y servicios de cashless.

En la discusión tampoco se pudo imponer el Estadio Monumental de River Plate. En Buenos Aires, el Millonario se encargó de ser un club modelo con numerosas refacciones que le permitieron ampliar la capacidad de manera considerable y mejorar por completo las instalaciones. De hecho, la intención es construir un nuevo techo que, a su vez, le otorgaría a la institución de agregar miles de butacas nuevas para que más espectadores puedan asistir al lugar.

Keylor Navas y su futuro en Pumas UNAM: no hubo oferta de renovación

ver también

Keylor Navas y su futuro en Pumas UNAM: no hubo oferta de renovación

En síntesis

  • El Estadio Santiago Bernabéu fue elegido el mejor del mundo en los World Football Summit Awards.
  • El Estadio Azteca implementará un sistema de pasto híbrido con succión de agua e inyección de aire.
  • La remodelación incluye 2.200 metros de pantallas LED y 1.200 antenas para conectividad Wi-Fi gratuita.
Publicidad
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
Así luce de noche el Estadio Banorte con nueva iluminación LED
Mundial 2026

Así luce de noche el Estadio Banorte con nueva iluminación LED

El nuevo estadio de Centrocamérica que opacará al Estadio Banorte
Selección Mexicana

El nuevo estadio de Centrocamérica que opacará al Estadio Banorte

Estadio Banorte albergará de nueva cuenta la NFL
NFL

Estadio Banorte albergará de nueva cuenta la NFL

¿Tiene sentido que UFC detenga el tiempo esperando a Ilia Topuria?
Opinión

¿Tiene sentido que UFC detenga el tiempo esperando a Ilia Topuria?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo