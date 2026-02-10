En las últimas horas comenzaron a tomar fuerza distintas versiones alrededor del futuro de Keylor Navas en Pumas UNAM. El arquero costarricense, una de las figuras del plantel, no tendría asegurada su continuidad más allá de mitad de año y el tema ya empezó a generar ruido tanto en el club como en el mercado.

El ex Real Madrid tiene contrato vigente con la institución universitaria hasta el 30 de junio de 2026, pero ese vínculo no garantiza su permanencia. Puertas adentro, se instaló la posibilidad de que Navas evalúe seriamente un cambio de aire en el próximo mercado de pases, con la intención de encarar un nuevo desafío en el tramo final de su carrera.

En ese contexto, Claro Sports aportó un dato clave que cambia la lectura del escenario. Según el medio, Pumas todavía no le presentó una oferta formal de renovación al guardameta, algo que llamó la atención considerando su jerarquía y experiencia.

Aun así, desde el entorno del futbolista aseguran que Keylor estaría dispuesto a escuchar una propuesta, y que incluso le daría prioridad al club si llega ese llamado. El futuro del jugador sigue siendo una incógnita y se definirá en los próximos meses.

La inversión de Pumas por Keylor Navas y su salario en México

Cuando Pumas decidió ir por Keylor Navas, realizó una apuesta económica fuerte. De acuerdo a información surgida desde Newell’s, club del que provenía el arquero, la institución universitaria desembolsó 2 millones de dólares por su pase. Inicialmente, el conjunto argentino pretendía una cifra cercana a los 3 millones, pero terminó aceptando menos ante la postura del futbolista, que ya no deseaba continuar allí.

En cuanto a su contrato, La Nación detalló que Navas percibe alrededor de 2 millones de dólares por temporada en Pumas, una cifra acorde a su trayectoria y recorrido internacional. Ese salario lo ubica entre los jugadores mejor pagos del plantel.

