La remodelación del Estadio Banorte está en su recta final. El mítico recinto de Ciudad de México tendrá su ansiada reinauguración el 28 de marzo en el amistoso internacional entre México y Portugal para más adelante ser sede de la Copa del Mundo 2026. No obstante, desde Centroamérica anunciaron la construcción de un estadio que promete ser más lujoso y llamativo.

Publicidad

Publicidad

El ambicioso proyecto del Nuevo Estadio Nacional en Antiguo Cuscatlán, El Salvador, ha llamado la atención de los aficionados del deporte y expertos arquitectónicos. Este recinto deportivo promete ser el más grande de Centroamérica, superando a los existentes en la región tanto en escala como en tecnología.

Su construcción forma parte de una estrategia que busca colocar al país como referente del futbol moderno y de infraestructura deportiva en Latinoamérica. Además, su capacidad será de 50.000 espectadores y tendrá un diseño vanguardista que destacará por sus líneas fluidas y su forma curvilínea.

Comparativa entre las obras y el diseño final del Nuevo Estadio Nacional de El Salvador (@JorgeManzaSV)

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se inaugura el Nuevo Estadio Nacional de El Salvador?

La finalización de la obra está programada para el año 2027. El estadio buscará ser un espacio multifuncional que incluirá zonas VIP, áreas de espectáculos, instalaciones complementarias y servicios pensados para fomentar la convivencia social y cultural.

Además, un dato no menor es que la construcción se enmarca dentro de un acuerdo de cooperación entre el Gobierno de El Salvador y la República Popular China, que aportó financiamiento y asistencia técnica para llevar adelante la obra.

ver también Imágenes exclusivas: Así está el Estadio Banorte a dos meses de la reinauguración con México vs. Portugal

En síntesis

El Estadio Banorte en Ciudad de México tendrá su reinauguración oficial el 28 de marzo .

en Ciudad de México tendrá su reinauguración oficial el . El Nuevo Estadio Nacional en El Salvador tendrá capacidad para 50.000 espectadores y diseño curvilíneo.

en El Salvador tendrá capacidad para y diseño curvilíneo. La construcción en Antiguo Cuscatlán se finalizará en 2027 con financiamiento de China.

Publicidad