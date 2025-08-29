En algún momento parecía que quedaba lejos en el tiempo, pero cuando menos se lo esperaba, el Mundial 2026 ya está entre nosotros, a pocos meses de su realización. Con sedes en México, Estados Unidos y Canadá, la competencia más destacada del mundo de futbol buscará ser una fiesta como cada vez que llega el momento. Por esa razón, los tiempos de confirmaciones ya aparecen, lo que llevó a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum y al primer mandatario de la FIFA, Gianni Infantino a realizar un anuncio muy esperado.

Confirmado: dónde será el partido inaugural del Mundial 2026

En las últimas horas, Sheinbaum compartió en sus redes sociales un encuentro que mantuvo con Infantino que sirvió para terminar de ultimar detalles y confirmar que el partido inaugural de la próxima Copa del Mundo será en México el 11 de junio de 2026, más precisamente en el Estadio Azteca. Aún continúan las remodelaciones en el mítico centro deportivo, pero para el próximo año estarán más que listas para recibir aficionados de todas partes del planeta.

Aunque en un primer momento se especuló con la posibilidad de que el encuentro que le va a dar inicio a la acción fuera en Estados Unidos por la importancia global de esta nación, lo cierto es que pesó más la tradición mexicana y será en el Azteca donde miles de espectadores podrán estar presentes y millones acompañando mediante sus pantallas.

Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino anunciaron el partido inaugural del Mundial 2026. (X)

“Agradezco la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial. México vivirá un momento extraordinario; tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026. Recuerden que en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos de la gran fiesta deportiva”, escribió Sheinbaum en sus redes sociales.

De acuerdo a Clara Brugada, jefa de gobierno de Ciudad de México, la reinauguración del Estadio Azteca será el próximo 28 de marzo de 2026. Cuando terminen los trabajos el lugar quedará apto para la comodidad de los aficionados y la prensa. Además, vale recordar que para la competencia el lugar pasará a llamarse Estadio Ciudad de México, aunque luego recuperará su nombre tradicional.

