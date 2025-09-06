Es tendencia:
SELECCIÓN MEXICANA

¿En qué fecha jugaría México frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo en la reinauguración del Estadio Azteca?

Revelan la posible fecha del partido entre México y Portugal que se disputaría previo al Mundial de 2026.

Por Ramiro Canessa

México vs Portugal: cuándo será la reinauguración del Estadio Azteca.
© Getty ImagesMéxico vs Portugal: cuándo será la reinauguración del Estadio Azteca.

Hay muchísima ilusión con lo que será la reinauguración del Estadio Azteca, que pasará a llamarse Estadio Banorte. El recinto ha estado en remodelación durante varios meses con el objetivo de dejarlo en perfectas condiciones de cara al Mundial 2026.

En los últimos días se reveló que el primer partido que se jugará será contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, lo que promete un gran espectáculo con la presencia de uno de los mejores futbolistas de la historia que nunca jugó en tierras mexicanas.

Al principio todo eran rumores, pero finalmente se confirmó que este encuentro será una realidad. Por el momento no se había anunciado la fecha oficial, lo que mantenía la expectativa entre los aficionados que están más que ilusionados con ese encuentor.

Ahora se filtró que ya hay un día definido para el partido que marcará la reapertura del Estadio Banorte. Solo faltan algunos detalles administrativos para ultimar todo con la selección portuguesa que sin dudas es una de las mejores del mundo.

¿Cuándo se jugaría?

Según informó Medrano, la fecha de la reinauguración será el 28 de marzo, y están en los últimos trámites para concretar que Portugal sea la selección rival en este esperado encuentro.

“28 de marzo, señor Martinoli confirmado, la reinauguración de la cancha del Estadio Azteca y faltan mínimos detalles para que se firme a Portugal con todo y Cristiano Ronaldo”, expresó el periodista.

El periodista detalló que la fecha está confirmada y que los últimos pasos son meramente administrativos para formalizar el contrato con Portugal, lo que asegura que la reinauguración del Estadio Banorte será un evento histórico en el futbol mexicano.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
