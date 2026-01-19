No se vio en TV: el juego sucio de Marruecos contra Senegal en la final de la Copa Africana de Naciones

Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones 2026 y se consagró bicampeón de la competición. El equipo liderado por Sadio Mané venció 1-0 a Marruecos, el anfitrión, en una final cargada de tensión, polémicas y situaciones que quedarán en la historia del torneo.

Publicidad

Publicidad

El partido estuvo marcado por decisiones arbitrales muy discutidas. Sobre el final del tiempo reglamentario, le anularon un gol a Senegal, y minutos después el árbitro sancionó un penal muy polémico a favor de Marruecos, que le hubiera dado el título a los locales. La bronca fue tal que gran parte del plantel senegalés llegó a abandonar momentáneamente el campo de juego en señal de protesta.

Tweet placeholder

Sin embargo, el destino le dio otra oportunidad a los Leones de la Teranga. Brahim Díaz falló el penal tras intentar picársela a Édouard Mendy, y el encuentro se terminó yendo al alargue. Allí apareció Pape Gueye, quien marcó el gol del triunfo y le dio a Senegal un nuevo título continental tras una final verdaderamente caótica.

Publicidad

Publicidad

Pero lo ocurrido dentro del campo no fue lo único que llamó la atención en esta final de locos. En las últimas horas comenzaron a circular videos que muestran situaciones poco habituales y muy polémicas protagonizadas por el entorno del seleccionado marroquí durante el partido.

¿Qué fue lo que pasó?

Según las imágenes que se filtraron, alcanzapelotas y jugadores de Marruecos intentaron sacarle en reiteradas ocasiones la toalla al arquero Édouard Mendy, con la intención de impedir que pudiera secarse los guantes en momentos clave del encuentro. Incluso, en uno de los videos se observa cómo un jugador suplente de Senegal se enfrenta con ellos para defender el objeto y evitar esa maniobra.

ver también ¿Cómo quedó el palmarés de la Copa Africana de Naciones tras el título de Senegal?

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Estas acciones generaron una fuerte indignación en redes sociales y reavivaron el debate sobre el juego sucio y las prácticas antideportivas en partidos decisivos. Más allá de todo lo sucedido, Senegal logró sobreponerse a un contexto hostil y se fue campeón una vez más, reafirmando su lugar como una de las grandes potencias del futbol africano.

En síntesis