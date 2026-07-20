El director técnico español fue tentado para dirigir una selección nacional de cara al certamen internacional del 2030 en España, Portugal y Marruecos.

La edición 2026 de la Copa del Mundo llegó a su fin y automáticamente inició la cuenta regresiva para el certamen que arrancará dentro de cuatro años, en 2030, en España, Portugal y Marruecos, con la participación especial de Argentina, Uruguay y Paraguay por los 100 años del torneo.

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Con el debate en el aire de aumentar por esta ocasión particular del certamen a 64 equipos, los equipos ya comienzan a trazar un camino hacia la justa mundialista, con las renovaciones pertinentes no solo de los jugadores si no también de los cuerpos técnicos.

Y una selección que buscar volver a ser para ser competitiva es Italia, tetracampeona del mundo pero que desde 2014 no participa del torneo, un fracaso deportivo histórico que será recordado por mucho tiempo. Por eso, para cortar con la mala racha, el puesto de entrenador fue ofrecido a Pep Guardiola.

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El ex entrenador de Manchester City se encuentra libre tras poner punto final a su ciclo en el equipo inglés. Acorde a la información del periodista Gianluca Di Marzio, el estratega español se juntó con Paolo Maldini y Leonardo, directores deportivos de la Azzurra desde hace apenas unas semanas.

Lógicamente no hay una resolución inminente pero si es importante que el cuadro europeo tomó una ventaja al resto de selecciones que podrían tentarlo. Cabe destacar que Guardiola jamás dirigió una selección y sería la primera vez tras sus pasos por Barcelona, Bayern Munich y los Citizens.

¿Cuál fue el último Mundial jugado por Italia?

El último certamen que jugó Italia fue el de Brasil 2014, donde quedó tercero y eliminado en la Fase de Grupos con Costa Rica, Uruguay e Inglaterra. Desde entonces, nunca teminó primero en las Eliminatorias del Mundial, quedando relegado por España, Suiza y Noruega, y perdiendo los repechajes ante Suecia, Macedonia y Bosnia-Herzegovina.

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En síntesis