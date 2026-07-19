Con la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, una de las preguntas que la afición del futbol se ha hecho es cuándo se podrá jugar la Finalissima entre ambas escuadras, y es que hay que recordar que esta es una deuda pendiente que tienen con el futbol tanto el de la UEFA como el de Conmebol para definir a un ganador.

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¿Por qué no se jugó la Finalissima entre Argentina y España?

Sin embargo, hay que recordar que este enfrentamiento quedó cancelado, después de que la AFA no hubiera acordado una sede y fecha especial para poder disputarla ante las opciones que se le pusieron en la mesa para que se llevara a cabo. Es por esto, que por el momento no se ha definido cuándo podrían enfrentarse de nueva cuenta.

Y es que en el caso de la Federación de Argentina creía que las condiciones no eran justas debido a que la sede beneficiaba más a La Roja, entre las opciones que éstos habían planteado como una segunda opción a la cancelación que se dio en la primera sede donde se tenía planeado disputarse en el mes de marzo del 2026.

Recordemos que la primera vez que se canceló fue precisamente por un tema político donde se había confirmado el duelo disputado en el Lusail Stadium de Doha, Qatar, pero debido al conflicto bélico que se tenía entre Estados Unidos e Irán decidieron que no se llevara a cabo, por lo que de ahí nacieron las otras opciones.

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¿Por qué se juega la Finalissima?

Esta competencia se dio a raíz de la idea de mostrar a los países más representativos de la UEFA y de Conmebol. En este caso para que este duelo se llevara a cabo debería definirse al Campeón de América, que en este caso era Argentina, contra el campeón de Europa, que fue España, por ello serían ellos quienes deberían disputarla.

En síntesis